Últimos días para el cambio de placas gratuito en Jalisco: estas terminaciones tienen hasta el 31 de marzo

Para los automovilistas que aún no han realizado el cambio de placas en Jalisco, el tiempo para hacerlo sin costo está por terminar. De acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, el plazo para aprovechar el cambio de placas gratuito vence el 31 de marzo de 2026.

Qué placas deben hacer el trámite antes del 31 de marzo

El programa de canje se organiza con base en la terminación numérica de las placas para distribuir la demanda en los módulos de atención y evitar largas filas.

Durante el mes de marzo corresponde acudir a realizar el trámite a los vehículos cuyas matrículas terminan en:

7

8

9

0

Este proceso aplica para distintos tipos de unidades registradas en el estado, entre ellas automóviles particulares, motocicletas, taxis, transporte público, camionetas y remolques que todavía portan placas con diseños antiguos.

Placas antiguas que deben reemplazarse en Jalisco

Las autoridades estatales también han señalado que varios modelos de placas que circularon en años anteriores deben ser sustituidos como parte del programa de actualización del padrón vehicular.

Entre ellas se encuentran las placas conocidas popularmente como “Maguey”, “Minerva” y “Gota”, tanto en su versión roja como verde. Estos diseños ya no cumplen con las disposiciones federales actuales, por lo que deben reemplazarse por las nuevas láminas oficiales.

El cambio busca mejorar la identificación vehicular en el estado y actualizar los registros de circulación de las unidades que aún utilizan estos modelos.

Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco

Para realizar el trámite, los propietarios de vehículos deben agendar una cita previa en línea a través del portal oficial del gobierno estatal o acudir a alguno de los módulos habilitados para el reemplacamiento.

El día asignado es necesario presentar documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, tarjeta de circulación y las placas anteriores, con el objetivo de completar el proceso y recibir el nuevo juego de láminas.

Cuánto costará el cambio de placas después del 31 de marzo

El beneficio actual permite realizar el trámite sin costo adicional para quienes ya cumplieron con el pago del refrendo vehicular correspondiente. Sin embargo, una vez que termine el plazo, el cambio de placas tendrá que pagarse de forma normal.

De acuerdo con las tarifas vigentes en Jalisco, el reemplacamiento puede superar los $2,500 pesos, dependiendo del tipo de vehículo. Por ello, las autoridades recomiendan aprovechar los últimos días de la prórroga para evitar este gasto adicional.

