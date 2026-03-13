Edomex amplía fecha para subsidio de tenencia, placas antiguas y adeudos vehiculares: este es el nuevo día límite

Con una prórroga oficial, Edomex extendió la fecha subsidio de tenencia para propietarios con adeudos, placas antiguas o matrículas de otra entidad. El nuevo día límite fija margen extra para regularizar pagos vehiculares, acceder a condonaciones y cubrir el refrendo 2026 con descuento estatal vigente.

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¿Cuál es la fecha límite y qué subsidios aplican?

El programa estatal permanecerá vigente hasta el lunes 6 de abril de 2026, fecha que marca el cierre para obtener apoyos vehiculares. Después de ese día, quienes no regularicen su situación perderán el acceso a subsidios, condonaciones y facilidades oficiales de pago.

Entre los beneficios destaca el subsidio de tenencia para autos con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido. El apoyo cubre 100% para placas 2021 o posteriores, y 50% para 2020 solamente.

Para recibir esos estímulos, el propietario debe ser persona física con residencia en el Estado de México, además de regularizar adeudos.

¡Ahorra en tu tenencia 2026! 🚗🏍️ Obtén el subsidio de 100% y paga solo el refrendo. Aplica para autos con valor factura de hasta 638 mil pesos y motos de hasta 250 mil pesos (ambos con IVA). ¡Tienes hasta el 6 de abril para aprovechar estos beneficios! #ElPoderDeServir pic.twitter.com/NDEaRcf4G0 — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 24, 2026

¿Cómo realizar el pago del refrendo y acceder al subsidio?

Para acceder al beneficio, el propietario debe ser persona física residente del Estado de México y cubrir el refrendo 2026. El costo es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas, con la condición de estar al corriente o regularizar adeudos previos.

El trámite completo se realiza en línea a través del portal oficial:

Ingresar a tenencia.edomex.gob.mx

Capturar el número de placa para generar la línea de captura

Descargar el formato de pago correspondiente

Liquidar en línea o en más de 5 mil puntos de pago: bancos, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias

El portal habilita el proceso de forma inmediata. Los propietarios con placas de otro estado también pueden regularizar su situación bajo este mismo esquema antes de que concluya el plazo oficial.