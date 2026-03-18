Jalisco confirma el 70% de descuento en este trámite esencial para los vehículos

Además del canje de placas, Jalisco mantiene un 70% de descuento en el trámite esencial para vehículos que actualiza la propiedad legal del auto. La medida busca ordenar el padrón, evitar adeudos ajenos y dar certeza jurídica a compradores y vendedores durante este 2026 completo.

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El descuento del 70% en Jalisco para el cambio de titular vehicular

El Sistema Estatal Tributario (SET) reforzó su estrategia de regularización con descuentos en recargos, multas y trámites vehiculares. Entre los apoyos vigentes, destaca en Jalisco este año con un beneficio del 70% de descuento para el cambio de propietario durante todo 2026.

La autoridad estatal recordó que el canje de placas concluye el 31 de marzo. Esa fecha marca una obligación clave para actualizar el padrón, reforzar la identidad de los vehículos que circulan y dar certeza legal a propietarios jaliscienses.

El cambio de propietario resulta obligatorio tras la compra o venta de un auto usado. Sin ese paso, el vehículo conserva registros del dueño anterior y las multas, adeudos o conflictos legales pueden recaer sobre la persona equivocada incluso después.

El descuento permanece durante todo 2026, así que el contribuyente cuenta con margen para regularizar su unidad. Aun así, conviene resolver pronto el trámite, porque el cambio correcto facilita una futura venta, evita problemas administrativos y protege al nuevo propietario.

Para quienes compraron un coche usado, jalisco ofrece esta importante descuento durante todo 2026.|Getty Images

¿Qué deben presentar para realizar este trámite esencial para vehículos?

Para completar este trámite esencial para vehículos, la autoridad pide documentos básicos que acrediten identidad, domicilio y propiedad. También solicita papeles fiscales y de circulación para actualizar los datos del auto sin observaciones administrativas posteriores en la ventanilla estatal correspondiente.

Factura del vehículo o documento que acredite la propiedad

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Tarjeta de circulación

Contrato de compraventa

Constancia de situación fiscal

Con todos estos documentos, la regularización evita que multas, infracciones o adeudos del vehículo recaigan sobre la persona equivocada. La autoridad señaló que el trámite garantiza certeza jurídica plena al nuevo titular registrado en el padrón estatal.