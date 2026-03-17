Último llamado en Jalisco: el cambio de placas gratuito finaliza para todas estas placas el 31 de marzo

En Jalisco, el cambio de placas gratuito entra en su recta final y la autoridad pidió cerrar el trámite este mes, porque finaliza para cuatro placas diferentes el 31 de marzo. Quien no lo haga enfrentará cobro desde abril y posibles sanciones viales estatales inmediatas.

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¿Quiénes deben actuar antes del 31 de marzo en Jalisco?

La Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco confirmó que la prórroga para el cambio de placas gratuito vence el martes 31 de marzo. Solo queda tiempo para que quienes pagaron el refrendo vehicular 2025 acudan a las recaudadoras del estado y cierren el trámite.

Este mes corresponde de manera oficial a las terminaciones de placa 7, 8, 9 y 0, aunque la prórroga activa permite que cualquier contribuyente rezagado regularice su situación sin importar el dígito final. .

A partir de abril, el trámite deja de ser gratuito. Quienes no completen el procedimiento dentro del plazo vigente deberán afrontar un costo adicional, lo cual convierte las próximas dos semanas en una oportunidad concreta para evitar ese gasto.

Sanciones, horarios y cómo agendar la cita en Jalisco

Circular con placas vencidas en Jalisco tiene consecuencias directas: los oficiales de la Policía Vial del Estado tienen facultad para aplicar sanciones a los vehículos en esa condición, conforme a la normativa vigente en la entidad.

Las recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara atienden de lunes a viernes entre las 8:00 y las 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. En municipios del interior del estado, el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Para agendar cita y evitar filas o contratiempos, el Gobierno de Jalisco pone a disposición el portal oficial agendador-shp.jalisco.gob.mx. Con más de 1 millón 290 mil vehículos con el cambio ya realizado, el proceso avanza, pero el tiempo para sumarse sin costo se agota.