Adiós a la licencia de conducir: Jalisco le retirará por ley el documento a todas estas personas

Una nueva reforma precisa que la licencia de conducir en Jalisco será cancelada de forma definitiva a quienes provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol o drogas al manejar ciertos tipos de vehículos, a los que no tendrá contemplaciones y les retirará el documento.

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El artículo que permite que te retiren la licencia de conducir en Jalisco

El artículo 377 de la normativa vial de Jalisco fija una sanción directa y sin margen de negociación: la cancelación definitiva de la licencia de conducir para quienes provoquen accidentes en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes.

La medida aplica exclusivamente en situaciones donde el conductor opere vehículos de alto riesgo social. Entre los tipos contemplados figuran el transporte de materiales peligrosos, el transporte escolar, los vehículos de emergencia y cualquier unidad destinada al traslado de personas pasajeras.

No se trata de una suspensión temporal ni de una multa económica adicional. El artículo es categórico: la cancelación es definitiva, lo que elimina por completo la posibilidad de recuperar el documento una vez que la autoridad aplique la sanción correspondiente.

la licencia de conducir Jalisco podrá retirarse por ley a personas que causen choques en condiciones graves|Getty Images

Las consecuencias legales para los conductores en Jalisco

Cuando el nivel de alcohol detectado supera los 80 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, o bien los 0.40 miligramos por litro de aire espirado, la situación se agrava de inmediato. A esa infracción se suma un arresto administrativo de entre 12 y 36 horas según el grado de intoxicación.

El retiro del vehículo y la suspensión o cancelación de la licencia de conducir forman parte del mismo paquete de consecuencias, con especial severidad para los reincidentes. La ley en Jalisco no contempla atenuantes para quienes ya tienen antecedentes por conductas similares.

En los casos donde el accidente deja lesionados o fallecidos, las consecuencias legales escalan hacia el ámbito penal. El conductor puede enfrentar cargos formales, penas privativas de libertad y responsabilidad civil por todos los daños materiales y personales derivados del siniestro.