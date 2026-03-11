Estos son los requisitos que necesitas para tramitar la licencia de conducir permanente en Oaxaca

Obtener la licencia de conducir permanente en Oaxaca implica cumplir con una serie de requisitos oficiales que varían según la vigencia del documento. Conocer estos requerimientos evita contratiempos y aclara el costo del documento en 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para sacar la licencia de conducir permanente en Oaxaca

Para obtener este documento por primera vez, la persona solicitante necesita comprobar identidad, residencia y datos personales ante la autoridad estatal. El trámite de la licencia de conducir permanente en Oaxaca exige expediente completo para reducir errores, rechazos y demoras.

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte

CURP

Comprobante de domicilio reciente, con antigüedad menor a tres meses

Acta de nacimiento

Comprobante de pago del trámite

En algunos casos, examen teórico de conducción

En algunos casos, examen práctico de manejo aplicado por la Secretaría

Además de los documentos básicos, algunas solicitudes incluyen evaluación teórica y prueba práctica aplicadas por la Secretaría correspondiente. Conviene llevar originales y copias legibles, porque una omisión simple provoca cambios de fecha, vueltas extra y más tiempo en ventanilla estatal.

Los requisitos que exigen en Oaxaca para obtener la licencia de conducir permanente.|Gobierno de Oaxaca

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Oaxaca en 2026?

El costo de la licencia en Oaxaca cambia según la vigencia elegida y el tipo de permiso solicitado. Para 2026, las tarifas aproximadas muestran una diferencia amplia entre los formatos temporales y la opción permanente disponible para automovilistas del estado.

Licencia con vigencia de 2 años: alrededor de 650 pesos

Licencia con vigencia de 3 años: alrededor de 900 pesos

Licencia con vigencia de 5 años: alrededor de 1,050 pesos

Licencia permanente: alrededor de 3,200 pesos

Antes de pagar, vale la pena revisar el monto vigente del trámite, ya que el gobierno estatal puede ajustar cifras. Esa verificación permite organizar el gasto con anticipación y evita sorpresas al momento de solicitar la licencia en la oficina.