Estas placas en Nuevo León ya están obligadas a realizar la verificación vehicular desde marzo y tienen fecha límite

Marzo trae nuevas obligaciones para automovilistas que buscan circular sin contratiempos este semestre. Las placas en Nueva León que entran al calendario de verificación vehicular ya tienen fecha límite, por lo que conviene revisar quiénes deben cumplir con el trámite para evitar multas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué placas deben verificar en marzo y cuál es la fecha límite?

El primer semestre del calendario de verificación 2026 en Nuevo León avanza por terminaciones de placa. Tras las placas 5, 6, 7 y 8 —cuyos periodos ya cerraron— el turno corresponde ahora a los vehículos con terminación 3 y 4.

La fecha límite para ese grupo es el martes 31 de marzo, con un costo aproximado de 600 pesos. Quienes no cumplan dentro del plazo pueden enfrentar problemas para circular con regularidad en el estado.

Requisitos para hacer la verificación vehicular en Nuevo León

Para acudir al centro de verificación vehicular, cada propietario debe reunir con anticipación la documentación exigida. Los siguientes son los requisitos obligatorios para completar el trámite sin inconvenientes:

Ser residente de un municipio de Nuevo León.

Presentar el vehículo para inspección y valoración.

El coche no debe tener deuda vehicular pendiente.

Identificación oficial vigente del propietario.

Tarjeta de Circulación de Nuevo León al día.

Multas pagadas en Monterrey, en caso de que aplique.

¿Dónde hacer la verificación vehicular en Nuevo León?

Nuevo León cuenta con varios centros de verificación distribuidos en distintas zonas del área metropolitana. La elección del centro depende de la ubicación del propietario y de la disponibilidad de citas en cada punto autorizado.

A continuación, los centros oficiales disponibles:

UVCONAE 020 – Calle del Halcón N.º 2225, Col. Cumbres 2° Sector, Monterrey, C.P. 64610.

– Calle del Halcón N.º 2225, Col. Cumbres 2° Sector, Monterrey, C.P. 64610. UVCONAE 085 – Guaymas N.º 2720, Col. Las Brisas, Monterrey, C.P. 64780.

– Guaymas N.º 2720, Col. Las Brisas, Monterrey, C.P. 64780. UVCONAE 144 – Hidalgo N.º 2015-11 Pte., Col. Obispado, Monterrey, C.P. 64060.

– Hidalgo N.º 2015-11 Pte., Col. Obispado, Monterrey, C.P. 64060. UVCONAE 321 – Paseo de las Palmas N.º 3705, Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, C.P. 64920.

– Paseo de las Palmas N.º 3705, Col. Del Paseo Residencial, Monterrey, C.P. 64920. UVCONAE 343 – Padua N.º 257, Fracc. Gonzalitos, Monterrey, C.P. 64020.

– Padua N.º 257, Fracc. Gonzalitos, Monterrey, C.P. 64020. UVCONUEE 378 – Aloe N.º 100, Fracc. Tréboles, Apodaca, C.P. 66646.

El trámite reduce los niveles de contaminación generados por motores de combustión y protege la calidad del aire en el estado. Cada propietario debe realizar este procedimiento dos veces al año, según el último dígito de su placa.