Mientras el nuevo Costco de Querétaro tendrá gasolinera y abriría en noviembre 2026, así será la gran tienda de Nuevo León

Costco continúa con su expansión en México con dos proyectos que han generado expectativa entre los consumidores: una nueva tienda en Querétaro y otra en Nuevo León. Ambas sucursales buscan atender el crecimiento de la demanda en estas regiones y reforzar la presencia de la cadena en el norte y el Bajío del país.

Aunque todavía faltan meses para su inauguración, ya se conocen varios detalles sobre las dos sedes. Mientras el Costco de Nuevo León apunta a abrir a mediados de 2026 con dimensiones históricas para la marca, la tienda de Querétaro se perfila para inaugurarse hacia noviembre del mismo año e incluirá servicios adicionales como gasolinera.

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Cómo será el nuevo Costco que se construye en Nuevo León

El nuevo Costco que se construye en el municipio de General Escobedo, dentro del área metropolitana de Monterrey, promete convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de la cadena en México, al grado de convertirse en la sucursal más grande a nivel Latinoamérica.

La tienda se desarrolla en un terreno amplio que permitirá una infraestructura comercial considerablemente mayor a la de otras sucursales.

Entre las características que se han dado a conocer del proyecto destacan las siguientes:

Construcción en un terreno de aproximadamente 7 hectáreas

Cerca de 20 mil metros cuadrados de superficie total

Más de 15 mil metros cuadrados destinados al área de ventas

Estacionamiento con cientos de cajones para vehículos

Una gasolinera de gran tamaño, que podría tener alrededor de 30 bombas de servicio

Con más de un 70% de desarrollo, la apertura se proyecta para mediados de 2026, aunque la fecha exacta dependerá del avance de la obra y de los permisos correspondientes.

Cómo será el nuevo Costco que abriría en Querétaro

En el caso de Querétaro, Costco prepara una nueva sucursal que se construirá en el municipio de Corregidora, una zona que ha registrado un crecimiento importante en los últimos años.

El Costco de Querétaro se inaugurará a finales de año en el municipio de Corregidora. |Imagen Ilustrativa

De acuerdo con los detalles que han trascendido, el proyecto contempla varias características importantes:

Piso de ventas cercano a los 8 mil metros cuadrados

Estacionamiento para alrededor de 750 vehículos

Área gastronómica o zona de alimentos dentro de la tienda

dentro de la tienda Gasolinera Costco para socios

para socios Ubicación estratégica en la zona de Corregidora–Huimilpan

Las autoridades locales han señalado que la obra podría durar alrededor de nueve meses, por lo que, si se mantiene el calendario estimado, la apertura se realizaría hacia noviembre de 2026.

Más allá de las fechas de inauguración, la llegada de estas nuevas sucursales refleja el crecimiento de Costco en México.

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