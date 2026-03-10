Confirmado: los autos que perderán el subsidio del 100% en la tenencia en Edomex si no cumplen este requisito

En el Estado de México, el subsidio 100% para la tenencia en Edomex aún representa un alivio para miles de conductores, pero los autos que lo perderán si no cumplen este requisito quedan bajo una condición fiscal clara durante 2026.

¿Qué autos perderán el subsidio del 100% en la tenencia en Edomex si no cumplen este requisito?

En 2026, el subsidio del 100% en la tenencia en Edomex solo aplica para vehículos que respetan las condiciones fijadas por la Secretaría de Finanzas. Quienes quedan fuera del esquema deben cubrir el impuesto completo, sin excepción alguna este año.

Los autos que perderán este apoyo son aquellos con placas expedidas antes de 2021 y con valor factura superior a 638 mil pesos, con IVA incluido. Esa condición deja fuera a varios propietarios que no actualizan su situación vehicular ante autoridades.

También pierden el beneficio quienes arrastran adeudos de tenencia o refrendo de años anteriores, además de quienes no cubren el refrendo 2026 dentro del plazo oficial. En esos casos, el sistema elimina el apoyo fiscal y exige el pago total.

Los carros que perderán el subsidio del 100% de la tenencia en Edomex. |Yael Toribio/adn40

¿Cómo hacer el pago del refrendo en Edomex?

Para pagar el refrendo en Edomex, los automovilistas deben entrar al portal de servicios al contribuyente del gobierno estatal. Ahí, el sistema solicita el número de placa y después emite la línea de captura correspondiente para completar el trámite fiscal.

El pago se puede realizar en línea o en establecimientos autorizados, como bancos y tiendas de conveniencia dentro del Estado de México. Tras la operación, el sistema reconoce el trámite y aplica de forma automática el subsidio disponible para la tenencia.

Las autoridades estatales recomiendan realizar este proceso con anticipación para evitar contratiempos y conservar el beneficio durante 2026. Cubrir el refrendo dentro del plazo no solo evita recargos, también permite que el vehículo permanezca al corriente ante el fisco.