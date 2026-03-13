Jalisco permite repetir gratis la verificación vehicular si cumples este requisito

Para quienes circulan en Jalisco, la verificación vehicular ofrece una nueva opción: repetir gratis si cumples con un requisito tras un rechazo inicial. La medida aplica bajo plazos claros, evita otra cita y da margen para corregir fallas en tu auto sin una multa inmediata.

Plazos para repetir la verificación vehicular en Jalisco

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) precisó dos escenarios distintos para el segundo intento gratuito. Cada uno aplica según el momento en que el automovilista realizó la primera prueba.

Para quienes verificaron dentro del bimestre correspondiente, el requisito es realizarlo por segunda vez en un plazo de 30 días naturales a partir del cierre de ese bimestre. Además, el trámite debe hacerse en el mismo Centro de Verificación Responsable donde se efectuó la primera prueba.

Cuando la verificación fue extemporánea, es decir, fuera del periodo oficial, los 30 días naturales corren desde la fecha en que se realizó esa prueba. En ambos casos, el segundo intento no tiene costo y no requiere agendar una nueva cita.

¿Qué pasa si el auto reprueba por segunda vez la verificación vehicular?

Si el vehículo no aprueba el segundo intento, la Semadet recomienda efectuar las reparaciones necesarias antes de un tercer intento. Entre las intervenciones más comunes figuran la afinación del motor, el cambio de aceite y la revisión del sistema de emisiones.

El tercer intento ya no es gratuito, por lo que el automovilista debe cubrir el costo correspondiente. Además, quien tenga dos certificados de rechazo dispone de un año para circular sin sanciones y está obligado a reparar el vehículo en ese lapso.

Durante operativos especiales por no verificar, las autoridades pueden detener al conductor para revisar su situación. Presentar ambos certificados de rechazo es indispensable para evitar una multa en ese escenario, por lo que conviene tenerlos siempre a la mano.