Estos accesorios en tu coche están prohibidos por ley en México y pueden costarte más de $5,000

Muchos conductores en México desconocen que algunos accesorios prohibidos en sus vehículos los exponen a sanciones económicas severas. La ley en México, específicamente el Reglamento de Tránsito de la CDMX, establece restricciones claras sobre modificaciones que representan riesgos viales, y las multas superan los $5,000 pesos para quienes no las retiren a tiempo.

Las autoridades de tránsito refuerzan la fiscalización de estos elementos con mayor frecuencia en operativos urbanos. Cada año, cientos de automovilistas reciben infracciones por accesorios que consideraban inofensivos o decorativos, sin saber que su vehículo incumple con la normativa vigente y los coloca en una situación legal complicada.

Accesorios prohibidos por ley en México que debes retirar de tu auto

El Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una lista precisa de elementos que no tienen lugar en ningún vehículo que circule por vías públicas. La norma abarca desde dispositivos electrónicos hasta modificaciones estéticas que afectan la visibilidad y la seguridad de conductores y peatones.

Los accesorios prohibidos conforme a ese artículo son:

Faros deslumbrantes

Luces de neón

Portaplacas que obstruyan la matrícula

Sistemas antirradares

Modificaciones al escape con ruido excesivo

Bocinas con sonido distinto al original de fábrica

Polarizado en vidrios laterales o traseros superior al 20%

Bandas, ruedas o neumáticos metálicos que dañen la superficie de rodadura

Calcomanías o stickers que cubran la visibilidad del conductor

Estos son los accesorios prohibidos por ley|Getty Images

Además de los elementos anteriores, existen modificaciones estéticas que parecen inofensivas pero también generan infracciones. Cualquier accesorio que altere las condiciones originales de seguridad del vehículo o interfiera con la visión del conductor cae dentro del supuesto sancionable del reglamento.

Multas por usar estos accesorios: los montos que todo conductor debe conocer

Las sanciones por portar accesorios prohibidos no son menores ni uniformes; varían según la gravedad de la infracción y el tipo de modificación detectada por el agente de tránsito. El rango de multas va de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con importes que pueden resultar muy costosos para el conductor infractor.

En términos económicos, 10 UMAs equivalen aproximadamente a $1,131.40 pesos, mientras que el monto máximo de 50 UMAs asciende a $5,657 pesos. Esas cifras corresponden al valor vigente de la UMA y pueden actualizarse cada año, por lo que las multas tienden a incrementarse con el tiempo.

Antes de instalar cualquier accesorio nuevo, la recomendación es verificar su legalidad con las autoridades competentes. Un sticker mal colocado o un escape modificado pueden traducirse en una infracción que supera fácilmente los cinco mil pesos, además de la posible retención del vehículo.