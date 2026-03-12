Ni Jalisco ni CDMX: el estado de México que obliga a reemplacar sin excepción en 2026

El programa vehicular puesto en marcha para 2026 obliga a reemplacar sin excepción a miles de propietarios en un estado de México que tomó la delantera frente a otras entidades del país, alcanzando vehículos con registros antiguos y unidades de reciente adquisición por igual.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El estado de México que obliga a reemplacar sin excepción en 2026

Veracruz confirmó para 2026 un programa estatal de actualización vehicular que exige el cambio de placas emitidas antes de diciembre de 2018, vinculadas a administraciones pasadas, con el fin de fortalecer el control y el registro oficial en toda la entidad.

La obligación también abarca vehículos nuevos registrados en el estado y unidades con matrícula de otras entidades que soliciten alta local en Veracruz, sin distinción de modelo ni procedencia, para reforzar el orden vehicular en cada municipio.

El trámite se realiza de forma digital o presencial en oficinas de Hacienda estatal, con facilidades administrativas disponibles durante todo el año para propietarios que no completaron procesos anteriores de regularización en la entidad veracruzana.

Los vehículos que deberán hacer el cambio de placas obligatorio en este estado de México. |Imagen ilustrativa

Todos los descuentos disponibles para el reemplacamiento en Veracruz

La estrategia incluye estímulos escalonados por mes y por tipo de trámite, con el objetivo de que ningún contribuyente deje de cumplir su obligación por razones económicas en el estado durante este año.

Descuentos disponibles:

50% de descuento en canje de placas para trámites de enero a abril

de descuento en canje de placas para trámites de enero a abril 30% de descuento en canje de placas para trámites de mayo a junio

de descuento en canje de placas para trámites de mayo a junio 99% de descuento en recargos y accesorios generados entre 2021 y 2025

de descuento en recargos y accesorios generados entre 2021 y 2025 7% de descuento en Derechos de Control Vehicular durante marzo

de descuento en Derechos de Control Vehicular durante marzo Exención total del pago de tenencia para quienes cubran derechos entre enero y abril

Estos estímulos aplican para propietarios de vehículos nuevos, unidades con placas foráneas y casos de regularización inicial, lo que amplía el alcance del programa a distintos perfiles de conductores en todo el territorio veracruzano.