Fecha límite para cambiar las placas en Hidalgo y sanciones por no pagar el refrendo 2026

Desde inicios de este 2026 el Gobierno de Hidalgo dio a conocer que se tiene hasta el próximo 30 de junio para realizar el pago correspondiente del refrendo en la entidad, esto dentro de los Centros Regionales de Hacienda que se ubican en los 84 municipios que conforman el estado.

Fue a través del Portal Tributario de Hidalgo, que las autoridades del estado dieron a conocer los requisitos, costos y formas de realizar el trámite que es esencial para poder conducir tu vehículo en la entidad este año.

Requisitos para hacer el pago del refrendo en Hidalgo

De acuerdo con el portal oficial del Portal Tributario de Hidalgo, para poder realizar el pago del refrendo este 2026 las personas físicas deben cumplir con los siguientes documentos y requisitos:

Identificación oficial con fotografía vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir, etc)

Comprobante de domicilio a nombre del propietario no mayor a 6 meses de vigencia

De lo contrario, se deberán presentar documentos como: acta de nacimiento o matrimonio que corrobore el parentesco entre quién realiza el trámite

Cédula de Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes

CURP

Es importante mencionar que el pago del refrendo para vehículo particular, autobús, camión, ecológicos y placas especiales, es de mil 50 pesos con pago de verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Multas y sanciones por no pagar el refrendo en Hidalgo este 2026

Si bien es cierto que dentro del estado de Hidalgo no existe tal cual una multa por no pagar el refrendo, las deudas irán aumentando con el paso de los meses y se incorporan a recargos por actualizaciones.

Por otro lado, se podrían perder beneficios fiscales como el programa “Circula Seguro”, el cual evita el pago de tenencias en algunos casos, así como descuentos en otros trámites.

Fecha límite para hacer el cambio de placas en Hidalgo 2026

Vale la pena mencionar que al igual que el refrendo, el cambio de placas se podrá hacer hasta el 30 de junio de este 2026 en el estado de Hidalgo, por lo cual aún se cuentan con varios meses para poder cumplir con el trámite.

