¿Vas a tramitar tu licencia de conducir en Jalisco? Revisa los costos actualizados y documentos para 2026
El trámite de licencia de conducir en Jalisco sube de precio este año y exige documentación específica.
Sacar o renovar la licencia de conducir en Jalisco es un paso obligatorio para cualquier persona que maneje automóvil, motocicleta o transporte de pasajeros, y en 2026 el proceso llega con ajustes en costos y requisitos. La autoridad estatal mantiene el esquema de cita previa, presentación de documentos en original y copia, además de evaluaciones que certifican conocimientos viales y habilidades de conducción, por lo que conviene revisar cada detalle antes de acudir al módulo.
Requisitos para tramitar una licencia nueva en Jalisco en 2026
La Secretaría de Transporte de Jalisco establece que el primer paso es agendar cita en línea en los módulos habilitados del estado. El día asignado, la persona solicitante debe entregar documentación actualizada y aprobar los exámenes correspondientes.
Entre los documentos obligatorios se incluyen:
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 90 días
- CURP impreso o acta de nacimiento actualizada
- Tipo de sangre
- Constancias viales según la categoría (motociclistas, transporte público, taxis o plataformas)
- Certificado médico para personas de 75 años o más
Durante la cita, el personal aplica pruebas teóricas y prácticas para confirmar que la persona conoce el reglamento y puede conducir con seguridad.
Costos de la licencia nueva en Jalisco
Las tarifas oficiales para 2026 varían según el tipo de licencia. Estos son los montos vigentes:
- Automovilista: 913 pesos
- Chofer: 1,030 pesos
- Motociclista: 600 pesos
- Transporte público o privado: 1,251 pesos
- Permiso de menor (6 meses): 557 pesos
- Permiso de menor (1 año): 1,143 pesos
Refrendo de licencia: qué piden y cuánto cuesta
Quienes renuevan su licencia deben presentar prácticamente la misma documentación básica, con especial atención a la vigencia de identificaciones y comprobantes. En el caso de conductores mayores de 75 años, vuelve a exigirse certificado médico oficial.
Los costos del refrendo en 2026 son:
- Automovilista: 766 pesos
- Chofer: 913 pesos
- Motociclista: 500 pesos
- Transporte público o privado: 1,143 pesos
