IMSS confirma cuánto te toca de pensión a los 65 años bajo la Ley 73

Miles de trabajadores mexicanos desconocen cómo se puede calcular el monto de su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de llegar a la edad de retiro. Si te jubilas a los 65 años con la Ley 73, existe una herramienta oficial que te da una estimación clara y accesible de tus futuros ingresos.

El IMSS pone a disposición de sus derechohabientes un simulador digital gratuito para conocer de forma anticipada el importe aproximado de su pensión. Con esta opción, cualquier trabajador puede tomar decisiones más informadas sobre su plan de retiro sin necesidad de acudir a una ventanilla.

¿Cómo calcular tu pensión del IMSS si te jubilas a los 65 años con la Ley 73?

El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece en su portal oficial el simulador Simula tu Pensión de Edad, compatible con Internet Explorer 11 o superior y Google Chrome 15.0 o superior, con el que cualquier derechohabiente obtiene un estimado de su futura pensión.

Para el cálculo, ten a la mano los siguientes datos:

Año en el que iniciaste tu cotización a la Ley del Seguro Social

Años cumplidos al momento de la consulta

Total de semanas cotizadas

Promedio de los últimos cinco salarios mensuales cotizados por año

El promedio mensual no equivale al salario total recibido: se obtiene con el salario diario de cotización multiplicado por 365 días y el resultado dividido entre 12 meses. Con todos los datos capturados, solo resta dar clic en Calcular.

Así se ve la calculadora digital en la que puedes calcular la pensión si tienes 65 años y aplicas a la Ley 73. |Gobierno de México

¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión del IMSS?

Antes de iniciar cualquier trámite de pensión, es fundamental conocer las condiciones que el IMSS establece según el régimen de cotización del trabajador, ya sea por cesantía en edad avanzada o por vejez.

Los requisitos para tramitar esta pensión son los siguientes:

Tener 60 años cumplidos para cesantía en edad avanzada, o 65 años en el caso de vejez

Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas ante el IMSS

Estar dado de baja del régimen obligatorio del Instituto

No desempeñar ningún trabajo remunerado bajo subordinación

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones impide el acceso al beneficio, por lo que es recomendable revisar el historial de cotización con anticipación. El simulador del IMSS es el punto de partida ideal para ese proceso.