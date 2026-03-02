Adiós a la pensión de por vida: Los casos donde el IMSS debe retirar el apoyo por ley

La SCJN falló que miles de trabajadores del IMSS no tienen derecho a recibir dos pensiones simultáneas. El alto tribunal prohibió la duplicidad de los pagos de jubilación y vejez al considerarlos parte de un mismo beneficio económico.

Por qué la Suprema Corte prohibió el doble pago a trabajadores del IMSS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la jubilación por años de servicio ya integra el monto de la pensión de vejez. Al cubrirse la jubilación contractual, el IMSS queda relevado de realizar un pago independiente, evitando que un mismo extrabajador reciba dos cheques por el mismo concepto.

Este fallo histórico establece que ambas prestaciones son incompatibles bajo estas condiciones:

La jubilación absorbe legalmente a la pensión de vejez prevista en la ley.

prevista en la ley. El beneficio proviene del contrato colectivo y no solo de la ley general.

y no solo de la ley general. El monto de jubilación ya es más elevado que cualquier pensión estándar.

El criterio judicial aclara que el Instituto solo debe cubrir diferencias económicas si el monto legal superara al contractual.

Diferencias entre la jubilación por contrato y la pensión de ley

En su fallo, la SCJN argumenta que la jubilación contractual es un beneficio "extralegal". Esto significa que los trabajadores del IMSS acceden a ella por años de servicio sin necesidad de cumplir la edad mínima que exige la Ley del Seguro Social, operando como un retiro anticipado con mejores condiciones.

Es clave conocer cómo se integra el pago para entender la restricción:

Monto total: Suma la pensión de vejez, ayudas asistenciales y asignaciones familiares.

Suma la pensión de vejez, ayudas asistenciales y asignaciones familiares. Años de servicio: Se otorga al cumplir 30 años de trabajo, sin importar la edad.

Se otorga al cumplir 30 años de trabajo, sin importar la edad. Toque máximo: La cuantía tiene un límite fijado en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

¿Quiénes pierden el derecho a la segunda pensión según la SCJN?

La sentencia del Amparo Directo en Revisión 5192/2024 impacta directamente a los empleados del Instituto bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP). La SCJN negó el amparo a quienes demandaban el pago independiente, confirmando que el mecanismo de retiro actual no viola los derechos humanos ni la subsistencia.

La normativa actual impide el cobro doble bajo estos supuestos:

Trabajadores del IMSS: Específicamente aquellos bajo el contrato colectivo con el SNTSS. Pensionados por años de servicio: Quienes ya gozan de una jubilación íntegra. Demandantes de vejez: Quienes pretendían sumar la pensión legal a su jubilación previa.

El impacto real en el bolsillo de los jubilados del IMSS

Este fallo no reduce el monto que reciben los jubilados, sino que cierra la puerta a reclamar un dinero adicional por el concepto de vejez. La Suprema Corte concluyó que este sistema garantiza un ingreso mayor al que recibiría cualquier otro trabajador sujeto únicamente a la Ley del Seguro Social, protegiendo así el patrimonio del Instituto.

El IMSS, en su doble papel de patrón y asegurador, cumple con la ley al pagar un solo monto.

