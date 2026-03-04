Beca Rita Cetina 2026 en Veracruz: requisitos para aplicar a los $2,500 y fecha límite de inscripción

Para todos los estudiantes de primaria en Veracruz y sus familias, la Beca Rita Cetina 2026 ya abrió su periodo de inscripción. Este programa busca ayudar a cubrir parte de los gastos escolares y está dirigido a niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas de Veracruz y el resto de México.

El registro se realiza completamente en línea y estará disponible del 2 al 19 de marzo, por lo que madres, padres o tutores interesados deben completar el trámite dentro de ese periodo para poder solicitar el apoyo económico de $2,500 pesos por estudiante.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina 2026 en Veracruz

El programa está diseñado para apoyar a familias con estudiantes en educación básica. Para iniciar el trámite, la madre, padre o tutor debe ingresar al portal oficial y completar el registro con documentación obligatoria.

Entre los documentos y datos que se solicitan se encuentran:

Del padre, madre o tutor

CURP certificada

Identificación oficial vigente digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Número de celular

Correo electrónico

Del estudiante

CURP del alumno

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Nivel educativo, grado y turno

Además, la persona que realice el registro debe contar con una cuenta Llave MX, ya que esta permite ingresar al sistema y completar el formulario en la plataforma oficial.

Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina

La beca otorga $2,500 pesos al año por cada estudiante de primaria registrado, por lo que el monto puede aumentar dependiendo del número de hijos inscritos en la solicitud.

Por ejemplo:

1 estudiante: $2,500 pesos al año

$2,500 pesos al año 2 estudiantes: $5,000 pesos al año

$5,000 pesos al año 3 estudiantes: $7,500 pesos al año

El dinero se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar, que posteriormente puede utilizarse para retirar efectivo o realizar pagos.

El pago que reciben las familias de los estudiantes es de manera anual. |Imagen Ilustrativa

Cómo registrarse para la Beca Rita Cetina

La solicitud se realiza a través del portal oficial del programa: www.becaritacetina.gob.mx .

Durante el proceso, el sistema permite agregar a cada estudiante de primaria que forme parte de la familia y descargar un comprobante una vez que se completa el registro.

Después de cerrar la convocatoria, las autoridades revisarán la información para validar los datos de las familias y posteriormente informarán cuándo y dónde se entregarán las tarjetas para recibir el apoyo.

Otras becas para estudiantes en Veracruz

Además de programas federales como la Beca Rita Cetina, el estado de Veracruz cuenta con distintos apoyos educativos administrados por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que buscan apoyar a estudiantes de diferentes niveles.

Uno de los programas más conocidos es la Beca Concepción Quirós Pérez, dirigida principalmente a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato en condiciones económicas vulnerables. El monto puede rondar entre $1,500 y $3,000 pesos por ciclo escolar, dependiendo del nivel educativo, y las convocatorias suelen publicarse entre marzo y abril de cada año.

Otro apoyo estatal es el programa de Becas Chan Catzí, orientado a estudiantes de escuelas públicas con buen desempeño académico. Este apoyo puede otorgar entre $1,500 y $5,000 pesos anuales, y el proceso de inscripción generalmente se abre durante el primer semestre del año, dependiendo del calendario de la Secretaría de Educación.

