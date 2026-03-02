Beca Rita Cetina 2026 abrió la inscripción en línea hoy lunes 2 de marzo: tienes hasta este día para realizar el trámite

Las familias con hijas o hijos inscritos en primaria pública ya pueden solicitar la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina 2026, un apoyo económico destinado a ayudar con algunos gastos escolares.

De acuerdo con la página oficial del gobierno mexicano, el registro en línea comenzó este lunes 2 de marzo y estará disponible únicamente hasta el 19 de marzo, por lo que madres, padres o tutores interesados deben completar el trámite dentro de ese periodo para poder solicitar la beca.

Quiénes pueden solicitar la Beca Rita Cetina

Según el mismo comunicado, la convocatoria que se abrió en marzo está dirigida a familias con estudiantes inscritos en escuelas primarias públicas de México, sin importar el grado escolar que cursen.

Su objetivo es apoyar a las familias con gastos relacionados con la educación básica, especialmente la compra de uniformes y útiles escolares, por lo que el apoyo económico se entrega directamente a la madre, padre o tutor responsable.

Las familias que ingresen al padrón de beneficiarios a partir de marzo de 2026 recibirán 2,500 pesos al año por cada niña o niño registrado en la solicitud.

Por ejemplo:

1 estudiante de primaria: 2,500 pesos al año

2 estudiantes de primaria: 5,000 pesos al año

3 estudiantes de primaria: 7,500 pesos al año

Aunque el registro abierto actualmente corresponde a primaria, los estudiantes de secundaria también forman parte del programa. En su caso, el apoyo se entrega de manera distinta: reciben 1,900 pesos cada dos meses por estudiante, y si en la familia hay más alumnos en ese nivel se agregan 700 pesos adicionales por cada uno. Estos pagos se depositan en una tarjeta del Banco del Bienestar a lo largo del ciclo escolar.

Cómo hacer el registro en línea

La solicitud se realiza a través del portal oficial del programa. Para iniciar el proceso, la madre, padre o tutor debe ingresar con su cuenta Llave MX o crear una si aún no la tiene. Desde ahí se llena el formulario con la información necesaria y se registran los estudiantes.

Para completar el trámite se solicitarán los siguientes datos y documentos.

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Nivel educativo, turno y grado

Una vez registrados los datos, el sistema permite agregar a cada estudiante de primaria que se quiera incluir en la solicitud y descargar un comprobante del trámite.

Qué sigue después de solicitar la beca

Después de completar la solicitud, las autoridades revisarán la información para validar el registro de las familias. Cuando el proceso avance, se informará a las personas solicitantes cuándo y dónde se entregarán las tarjetas en las que se depositará el apoyo económico.

También se recomienda verificar que la CURP del tutor y de los estudiantes esté certificada, ya que este dato es necesario para evitar retrasos en el proceso.

El registro para solicitar la beca solo estará disponible del 2 al 19 de marzo, por lo que fuera de ese periodo ya no será posible realizar el trámite en la plataforma.

