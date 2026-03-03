Es oficial: Beca Rita Cetina 2026 exigirá estos 5 documentos obligatorios para aplicar a los $2,500 pesos
El período de inscripción dio inicio el día 2 de marzo y concluirá el día 19 del mismo mes.
El registro para la Beca Rita Cetina 2026 ya está abierto y miles de familias con estudiantes de primaria pública pueden solicitar este apoyo económico, de $2,500 pesos anuales, destinado a cubrir parte de los gastos escolares.
Pero antes de iniciar el trámite en línea, es importante revisar qué documentos pide el programa, ya que el sistema solicitará esta información durante el registro el cual dio inicio el pasado 2 de marzo.
Los documentos que debes tener para registrarte en la Beca Rita Cetina
De acuerdo con la información oficial del programa, la solicitud se realiza por internet y requiere datos tanto del tutor como del estudiante que se busca registrar. Sin estos documentos, no es posible completar el formulario en la plataforma.
Los cinco documentos indispensables son:
- CURP de la madre, padre o tutor
- Identificación oficial vigente en formato digital
- Comprobante de domicilio digitalizado
- CURP del estudiante de primaria
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
Además de estos documentos, el sistema pedirá algunos datos adicionales como número de teléfono y correo electrónico para completar la solicitud.
Qué datos del estudiante se deben registrar
Durante el trámite también será necesario capturar información escolar del alumno que recibirá el apoyo. Estos datos permiten verificar que el estudiante esté inscrito en una escuela pública.
Entre los datos que se deben proporcionar del estudiante se encuentran:
- CURP del estudiante
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
- Nivel educativo
- Turno
- Grado que cursa
Cómo solicitar el apoyo de $2,500 pesos
La inscripción se realiza en el portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. Para acceder al sistema, la madre, padre o tutor debe ingresar con su cuenta Llave MX o crear una si aún no cuenta con ella.
Una vez dentro de la plataforma, se capturan los datos del tutor y del estudiante. El sistema permite agregar a cada niña o niño de primaria que se quiera incluir en la solicitud y, al finalizar, se genera un comprobante del registro.
El programa contempla un apoyo de $2,500 pesos al año por cada estudiante de primaria inscrito, por lo que el monto total puede aumentar si una familia registra a más de un hijo en la convocatoria.
Hasta cuándo se puede hacer el registro
La convocatoria para solicitar la Beca Rita Cetina 2026 comenzó el 2 de marzo y el registro en línea estará disponible únicamente hasta el 19 de marzo.
Una vez concluido el periodo de inscripción, las autoridades revisarán la información de las familias registradas. Posteriormente se informará cuándo y dónde se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se depositará el apoyo económico correspondiente.
