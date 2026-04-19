Ocho menores murieron y dos mujeres adultas resultaron heridas tras un tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos. | @ResistWire | X

Al menos ocho menores de edad murieron después de un tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos, la mañana de este domingo 19 de abril, informó el Departamento de Policía de Shreveport, que ya investiga la tragedia en la que se vio involucrado un agente tras una persecución.

Los hechos se registraron poco después de las 7:00 horas de este domingo, cuando un hombre armado atacó a niños, de entre 1 a 14 años, en distintas viviendas e hirió a dos personas más. El atacante murió en la persecución con la policía.

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¿Qué se sabe del ataque en Luisiana?

El jefe de la policía, Wayne Smith, señaló a medios locales que el ataque abarcó tres ubicaciones distintas, lo que ha dificultado la investigación. Tras cometer los asesinatos, el hombre robó un automóvil y fue perseguido por el agente.

Por su parte Christopher Bordelon, portavoz de la policía, informó que algunos de los menores de edad eran familiares del sospechoso y se trató de “una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”.

Las dos personas heridas son mujeres adultas, una de ellas con lesiones de gravedad que ponen en riesgo su vida. Ante este hecho, la policía pidió los habitantes que tengan fotos o videos, compartirlas con las autoridades.

¿Cómo fue la persecución?

Los elementos de la policía persiguieron al sospechoso hasta la Parroquia de Bossier y dispararon sus armas, acabando con la vida del hombre, que hasta el momento no ha sido identificado.

“Esta es una escena muy grande con múltiples fallecidos presentes, así que vamos a pedir paciencia, mientras obtenemos la información y la difundimos”, dijo el portavoz del Departamento de la Policía de Shreveport.