Beca Rita Cetina 2026 en Jalisco: ya está abierta la inscripción y esta es la fecha límite

El periodo para solicitar la Beca Rita Cetina 2026 ya comenzó en el estado de Jalisco, por lo que miles de familias están iniciando el trámite para registrar a sus hijas e hijos que estudian en primaria pública. El proceso se realiza completamente en línea y tiene un plazo específico para completar la solicitud: del 2 al 19 de marzo del presente año.

Para madres, padres o tutores jaliscienses, esto significa que aún están a tiempo de realizar el registro y buscar incorporarse al programa, siempre que cumplan con los requisitos y completen el trámite antes de que cierre la plataforma.

¿Hasta cuándo se puede solicitar la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con información oficial, el periodo de registro para esta beca estará abierto del 2 al 19 de marzo del presente año.

Esto significa que las familias interesadas deben completar el proceso antes de esa fecha, ya que la plataforma dejará de aceptar solicitudes cuando termine el plazo establecido.

El trámite se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial del programa, donde madres, padres o tutores deben crear o ingresar con su cuenta Llave MX para completar la solicitud. Mientras tanto, muchos beneficiaros se preguntan si en marzo habrá pago, por lo que es importante estar en conocimiento de lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

La beca está dirigida a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas y busca ayudar a las familias con gastos escolares como uniformes y útiles.

La beca otorga 2,500 pesos por estudiante. |Imagen Ilustrativa

Para quienes ingresen al padrón de beneficiarios a partir de 2026, el apoyo será de 2,500 pesos al año por cada estudiante registrado.

Por ejemplo:

1 estudiante de primaria: 2,500 pesos al año

2 estudiantes de primaria: 5,000 pesos al año

3 estudiantes de primaria: 7,500 pesos al año

El dinero se deposita posteriormente en una tarjeta bancaria a nombre de la madre, padre o tutor registrado en el programa.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

Para solicitar la beca, las familias deben ingresar al portal oficial del programa y completar el registro en línea.

Durante el proceso se solicitan datos tanto del tutor como del estudiante.

Datos del tutor:

CURP

número de celular

correo electrónico

identificación oficial digitalizada

comprobante de domicilio digitalizado

Datos del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

grado y turno escolar

Una vez que se llenan los datos, el sistema permite registrar a cada estudiante de primaria de la familia y descargar un comprobante del trámite.

Después del registro, las autoridades revisarán la información y posteriormente informarán a las familias cuándo deberán acudir por la tarjeta donde se depositará el apoyo económico.

