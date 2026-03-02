Beca Rita Cetina 2026: esto es lo que se sabe sobre el pago de marzo para beneficiarios

Con el inicio de marzo, muchos estudiantes de secundaria, que reciben la Beca Rita Cetina 2026, han comenzado a preguntarse si habrá un nuevo depósito del programa durante este mes. La duda surge porque recientemente se realizaron pagos y, al mismo tiempo, comenzó una nueva etapa del programa dirigida a estudiantes de primaria.

Sin embargo, el calendario de depósitos de esta beca no funciona de manera mensual, por lo que no todos los meses hay un pago para los beneficiarios que ya forman parte del programa.

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina en marzo?

En condiciones normales, no hay un nuevo depósito programado para marzo para los beneficiarios de secundaria. Esto se debe a que el pago más reciente del programa ya cubrió el bimestre enero-febrero de 2026, por lo que muchas familias no verán un nuevo depósito durante este mes.

El apoyo correspondiente a ese primer periodo del año se entregó durante febrero de manera escalonada, siguiendo el calendario habitual en el que los depósitos se realizan según la letra inicial del apellido del beneficiario.

Cabe recordar que la Beca Rita Cetina para secundaria otorga $1,900 pesos cada dos meses por familia cuando hay al menos un estudiante inscrito en ese nivel educativo. Si en la familia hay más alumnos de secundaria, el programa suma 700 pesos adicionales por cada estudiante extra registrado.

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de la madre, padre o tutor que aparece como titular del apoyo. De acuerdo con el calendario del programa, el siguiente depósito corresponde al bimestre marzo-abril, el cual suele entregarse durante el siguiente periodo de pagos.

En qué casos sí podría aparecer un pago en marzo

Aunque no haya un calendario general de pagos para marzo, algunas personas sí podrían recibir depósitos en ese mes en situaciones específicas.

Esto puede ocurrir cuando:

El beneficiario recibió recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar

Existen pagos acumulados o retrasados

La familia fue incorporada recientemente al programa

En estos casos, el sistema puede liberar el depósito después del calendario principal.

Registro de primaria abierto en marzo

Mientras los pagos de secundaria siguen su calendario bimestral, el programa abrió del 2 al 19 de marzo de 2026 el registro para familias con estudiantes de primaria pública.

En ese caso, el apoyo funciona de manera distinta. Las familias que se incorporen al programa recibirán 2,500 pesos al año por cada estudiante registrado, destinados a apoyar gastos como uniformes y útiles escolares.

Por ello, aunque marzo marca una etapa importante para el programa, especialmente para nuevas familias que buscan registrarse, no necesariamente implica un nuevo pago para quienes ya reciben la beca en secundaria.

