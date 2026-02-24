Pago pensión IMSS de marzo 2026: Fecha exacta en que realizarán depósito

Con la llegada del tercer mes del año, millones de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se preparan para recibir su pago mensual de pensión. Para este marzo de 2026, las instituciones de seguridad social han definido sus calendarios de acuerdo con los días hábiles para evitar contratiempos para los beneficiarios.

Aquí te presentamos las fechas exactas para que consultes tu saldo a tiempo, así podrás organizar mejor sus gastos y compromisos financieros del mes.

Pago pensión IMSS marzo 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social depositará la pensión el lunes 2 de marzo de 2026, ya que el 1 de marzo cae en domingo y no es día hábil bancario.

El depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria, sin necesidad de trámites adicionales en oficinas.

Así quedó el calendario oficial de pagos:



Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

En este enlace puedes consultar el calendario de pago de la pensión ISSSTE.

¿Y la Pensión Bienestar?

Aunque no forma parte del esquema de pensiones del IMSS o ISSSTE, la Pensión del Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años también podría comenzar a dispersarse también en la primera semana de marzo de 2026, de acuerdo con el calendario tentativo de pagos por letra de apellido. En los próximos días las autoridades de la Secretaría del Bienestar darán a conocer más detalles.

Para evitar aglomeraciones y riesgos, se sugiere acudir a los cajeros automáticos uno o dos días después de la fecha de depósito.

