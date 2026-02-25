CDMX lanza nuevo apoyo de $4mil pesos a jefas del hogar que cumplan este requisito

La Alcaldía Iztapalapa abrió el registro para el programa Iztapa' Las Jefas, un apoyo económico de 4 mil pesos anuales. El trámite es presencial y sigue un calendario estricto por orden alfabético que concluye el 8 de marzo.

¿Quiénes pueden recibir el pago de 4 mil pesos? Requisitos para la inscripción a Iztapa' Las Jefas

La Alcaldía Iztapalapa otorgará el beneficio a 100 mil mujeres de entre 34 y 57 años que residan en la demarcación y cumplan con el registro en las sedes oficiales. El monto total se distribuye en cuatro depósitos de mil pesos cada uno para fortalecer la economía de quienes sostienen sus hogares.

La autoridad exige que el expediente se integre con documentos actualizados. No se aceptarán trámites con identificaciones vencidas o comprobantes de domicilio que superen los 90 días de antigüedad, ya que el objetivo es validar la residencia actual en Iztapalapa.

Tenga listos estos documentos en original y copia:

INE vigente : Con domicilio actualizado dentro de la alcaldía.

: Con domicilio actualizado dentro de la alcaldía. Comprobante de domicilio : Recibo de servicios no mayor a 3 meses.

: Recibo de servicios no mayor a 3 meses. CURP certificado : Verificado recientemente ante el Registro Civil.

: Verificado recientemente ante el Registro Civil. Cédula de solicitud: Formato de registro que se proporciona en la sede.

Iztapa’ Las Jefas: Sedes y horarios de atención para el registro presencial

El programa habilita dos turnos distintos para facilitar la inscripción de las jefas de familia. La Alcaldía Iztapalapa advierte que es indispensable acudir en el horario correspondiente a la sede elegida para entregar la documentación completa.

Usted puede acudir a registrarse en los siguientes puntos:

Explanada de la Alcaldía : Atención matutina de 9:00 a 15:00 horas.

: Atención matutina de 9:00 a 15:00 horas. Bienestar Social: Atención vespertina de 16:00 a 20:00 horas (Dirección General de Inclusión).

El registro comenzó el pasado domingo 22 de febrero con las jefas de hogar cuyos apellidos comienzan con la letra A, continuó lunes, martes y miércoles con los iniciados con B, C, D, E y F y proseguirá hasta el 8 de marzo con este calendario preestablecido:

G: 26 de febrero

G 27 de febrero

H: 28 de febrero

I, J, K, L: 1 de marzo

M: 2 de marzo

M: 3 de marzo

N, O, P:4 de marzo

Q, R: 5 de marzo

S: 6 de marzo

T, U, V: 7 de marzo

W, X, Y, Z: 8 de marzo