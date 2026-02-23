Abren nuevo trámite para apoyar a las jefas del hogar en CDMX y estos son los días de registro

Las jefas del hogar de la alcaldía Iztapalapa pueden acceder a un nuevo programa que las ayudará económicamente y alivianará los gastos de la familiar, pero antes registrarse deben cumplir con algunos requisitos.

Se trata del programa Iztapa' Las Jefas, programa lanzado por la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México para ayudar a "las meras meras del hogar" y el consiste de la entrega de un apoyo monetario.

¿De cuánto es el monto?

El programa apoya a las beneficiarias con 4 mil pesos anuales, que se distribuye en cuatro pagos de mil pesos cada uno.

¿Quiénes pueden obtener el apoyo?

El apoyo se entrega a 100 mil mujeres jefas del hogar de 34 hasta 57 años que habitan en la alcaldía Iztapalapa que cumplen con los requisitos correspondientes.

Requisitos para Iztapa' Las Jefas

INE vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

CURP certificado

Cédula de solicitud de registro

Calendario de registro para tramitar el apoyo

El trámite para recibir el apoyo se realizará en base a la letra del primer apellido y el calendario es el siguiente:



A: 22 de febrero

B,C: 23 de febrero

D,E, F: 24 de febrero

G: 26 de febrero

G 27 de febrero

H: 28 de febrero

I, J, K, L: 1 de marzo

M: 2 de marzo

M: 3 de marzo

N, O, P:4 de marzo

Q, R: 5 de marzo

S: 6 de marzo

T, U, V: 7 de marzo

w, X, Y, Z: 8 de marzo

Registro para Iztapa' Las Jefas

El trámite para ser parte del programa se realizará del 22 de febrero al 8 de marzo, en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, además de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social de 16:00 horas a 20:00 horas.

