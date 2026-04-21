Incendio en colonia Merced Balbuena daña edificios y consume puestos cerca del Mercado de Sonora en CDMX

La noche de este martes 21 de abril, un fuerte incendio se registró en puestos semifijos alrededor de las 22:40 horas en las calles Cabaña y Juan Cuamatzin en la colonia Merced Balbuena.
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De acuerdo con nuestro reportero Saúl Díaz, de adn Noticias, el fuego se propagó debido a los fuertes vientos, impactando al menos 4 edificios de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas, pero confirmaron el daño de un edificio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzin, Zona Centro, Venustiano Carranza.
Pidieron a la ciudadanía evitar la zona y permitir el paso de vehículos oficiales.
¿Cómo inició el incendio en La Merced?
Según el reportero de adn Noticias, el incidente comenzó por un cortocircuito en uno de los puestos semifijos y no pudo ser controlado por los comerciantes.
Las columnas de humo fueron visibles desde varios puntos de la capital, por lo que toda la zona que rodea al Congreso de la Unión fue cerrada como medida preventiva.
¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?
Lo primordial es mantener la calma y dar aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.
Lo ideal es evacuar la zona y mantenerte a salvo tanto de las llamas como del humo, desplazándose a rastras cerca del suelo cubriendo nariz y boca, si se puede con un paño húmedo para evitar intoxicación.
Es indispensable mantenerse alejado del lugar, por lo que las autoridades recomiendan no regresar por objetos personales y tratar de sellar las puertas y ventanas con trapos mojados.
Si estás en un piso alto, nunca utilices el elevador, desciende por las escaleras de emergencia y en caso de estar atrapado, tapa las rendijas para que la toxicidad del humo no llegue a tus pulmones.
En caso de estar capacitado, puedes tratar de sofocar el incendio con un extintor, de no ser así, permite el paso al cuerpo de emergencia.
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