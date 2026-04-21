Incendio en colonia Merced Balbuena daña edificios y consume puestos cerca del Mercado de Sonora en CDMX

La noche de este martes 21 de abril se registró un fuerte incendio en la colonia Merced Balbuena de la CDMX.

La noche de este martes 21 de abril se registró un fuerte incendio en la colonia Merced Balbuena de la CDMX. | Saúl Díaz | adn Noticias

La noche de este martes 21 de abril, un fuerte incendio se registró en puestos semifijos alrededor de las 22:40 horas en las calles Cabaña y Juan Cuamatzin en la colonia Merced Balbuena.

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De acuerdo con nuestro reportero Saúl Díaz, de adn Noticias, el fuego se propagó debido a los fuertes vientos, impactando al menos 4 edificios de la zona.

🔴 #IMPORTANTE Se registra un fuerte incendio en la zona de La Merced, en la #CDMX, muy cerca del mercado. Las columnas de humo son visibles desde varios puntos de la capital, mientras que la zona de Congreso de la Unión fue cerrada como medida preventiva 🚨🔥



📹:… pic.twitter.com/YJv9Fd90eL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas, pero confirmaron el daño de un edificio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzin, Zona Centro, Venustiano Carranza.

Pidieron a la ciudadanía evitar la zona y permitir el paso de vehículos oficiales.

¿Cómo inició el incendio en La Merced?

Según el reportero de adn Noticias, el incidente comenzó por un cortocircuito en uno de los puestos semifijos y no pudo ser controlado por los comerciantes.

Incendio en La Merced Los bomberos rápidamente se trasladaron al lugar para controlar las llamas. (Saúl Díaz | adn Noticias)

Las columnas de humo fueron visibles desde varios puntos de la capital, por lo que toda la zona que rodea al Congreso de la Unión fue cerrada como medida preventiva.

¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?

Lo primordial es mantener la calma y dar aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Equipos de trabajo de @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SSC_CDMX se encuentran realizando labores para extinguir un incendio de puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora.



También, continuamos con el operativo #Tlaloque de @SEGIAGUA en distintos puntos de la ciudad por las… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 22, 2026

Lo ideal es evacuar la zona y mantenerte a salvo tanto de las llamas como del humo, desplazándose a rastras cerca del suelo cubriendo nariz y boca, si se puede con un paño húmedo para evitar intoxicación.

Equipos de atención de emergencias trabajan en un incendio al interior de un predio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzin, Zona Centro, Venustiano Carranza.



Permite el paso a vehículos de emergencias. pic.twitter.com/shJMBOnSmf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Es indispensable mantenerse alejado del lugar, por lo que las autoridades recomiendan no regresar por objetos personales y tratar de sellar las puertas y ventanas con trapos mojados.

Si estás en un piso alto, nunca utilices el elevador, desciende por las escaleras de emergencia y en caso de estar atrapado, tapa las rendijas para que la toxicidad del humo no llegue a tus pulmones.

En caso de estar capacitado, puedes tratar de sofocar el incendio con un extintor, de no ser así, permite el paso al cuerpo de emergencia.