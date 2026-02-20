El tiempo se acaba en Jalisco: 250 mil vehículos aún no hicieron el cambio de placas gratis

El Gobierno de Jalisco advierte que 250 mil vehículos aún no realizaronn el cambio de placas gratuito en la entidad. La prórroga oficial concluye este mes y quienes ignoren el trámite perderán el beneficio económico.

¿Cuándo termina el cambio de placas gratis en Jalisco?

La Secretaría de la Hacienda Pública recuerda que el plazo para obtener las placas gratis vence el próximo 28 de febrero. Luis García Sotelo, titular de la dependencia, detalla que aunque 1.5 millones de automovilistas ya cumplieron, resta un padrón crítico de 250 mil unidades que perderán la gratuidad a partir de marzo.

A partir del 1 de marzo, el trámite tendrá un costo obligatorio de 2,500 pesos para los rezagados.

Placas gratis en Jalisco: Terminaciones que deben pagar desde el 1 de marzo

La autoridad estatal explica que el beneficio de costo cero para reemplacar tiene fecha de caducidad inmediata para un grupo específico de contribuyentes. Si el vehículo porta diseños antiguos, el reemplacamiento es obligatorio para circular legalmente en el estado.

Las terminaciones que pasan al esquema de pago obligatorio son:

Placas con terminación 4 .

. Placas con terminación 5 .

. Placas con terminación 6 .

. Placas con terminación 7.

Los diseños Maguey, Minerva y Gota pierden vigencia oficial y deben sustituirse a la brevedad.

Requisitos para realizar el canje gratuito de placas en Jalisco

Hacienda Pública habilita el trámite sin costo para quienes cubrieron el refrendo vehicular 2025 y no requieren cambios de propietario. Los automovilistas pueden agilizar el proceso realizando el pago de derechos pendientes a través de herramientas digitales antes de acudir al módulo.

Para completar la sustitución, los contribuyentes deben presentar:

Placas anteriores (entregarlas físicamente). Identificación oficial vigente. Documento que acredite la propiedad del vehículo. Comprobante de domicilio reciente. Constancia de verificación vehicular.



Multas y sanciones por circular con placas vencidas e Jalisco

El Gobierno de Jalisco advierte que, una vez concluida la ventana de febrero, la autoridad vial iniciará operativos de vigilancia. Circular con placas sin vigencia o sin la verificación correspondiente se considera una falta costosa que amerita la detención de la unidad.

Solo los diseños denominados Collage y Cabañas mantienen validez estatal para transitar sin riesgo de infracciones. Los conductores que omitan la actualización se exponen a sanciones económicas elevadas y recargos administrativos que se acumularán durante el ejercicio fiscal 2026.