Cuenta regresiva para el cambio de placas gratis en Jalisco: estas terminaciones deberán abonar el pago obligatorio a partir de marzo

Los automovilistas de Jalisco entran en cuenta regresiva para aprovechar el cambio de placas gratis, pues el programa concluye el 28 de febrero para un grupo específico de terminaciones. A partir del 1 de marzo, quienes no hayan realizado el canje en tiempo deberán abonar el pago obligatorio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Terminaciones que deberán pagar desde el 1 de marzo en Jalisco

Las autoridades estatales fijaron el sábado 28 de febrero como fecha límite para acceder al cambio de placas sin costo en Jalisco, por lo que el calendario entra en su etapa final para miles de contribuyentes.

Desde el 1 de marzo, las placas con terminación 4, 5, 6 y 7 pasarán automáticamente al esquema de pago obligatorio en Jalisco, de modo que quienes no se regularicen antes de esa fecha tendrán que cubrir el monto completo del trámite.

Este ajuste aplica a vehículos con placas de diseño Maguey, Minerva o Gota, modelos que dejaron de cumplir con la norma federal vigente y que deben sustituirse por las nuevas placas dentro del calendario definido por el estado.

Queda poco tiempo para cambiar gratis las placas en Jalisco para quienes tengan estas terminaciones.|Gobierno de Jalisco

¿A quién beneficia la prórroga?

La prórroga vigente beneficia a contribuyentes que ya cubrieron el refrendo vehicular 2025 y mantienen su registro activo en el Padrón Vehicular, siempre que no requieran cambios de propietario ni otras modificaciones en sus datos.

Para completar el trámite en los módulos oficiales se solicita entregar las placas anteriores, una identificación vigente y el documento de propiedad del vehículo, además de comprobante de domicilio reciente y constancia de verificación.

¿Cuánto pagarán quienes se queden fuera del plazo?

Quienes no hayan cubierto el refrendo 2025 o dejen pasar la fecha límite de febrero deberán pagar en 2026 la dotación de placas, con un costo de 2,500 pesos, una vez que quede fuera de la ventana gratuita.

En este contexto, solo los diseños Collage y Cabañas mantienen validez estatal obligatoria para circular legalmente, por lo que los vehículos con modelos anteriores tienen la obligación de actualizarse para evitar sanciones y recargos.