Último llamado para el cambio de placas gratis en Jalisco: este día se vence el plazo para las terminaciones 4, 5, 6 y 7

El tiempo para actualizar tus láminas sin costo se agota. La Secretaría de Movilidad de Jalisco establece que los vehículos con placas terminación 4, 5, 6 y 7 deben completar el canje obligatorio a más tardar el 28 de febrero para evitar multas.

¿Cuándo vence el plazo para el cambio de placas gratis en Jalisco?

La Secretaría de Movilidad de Jalisco confirma que el 28 de febrero de 2026 es el último día oficial para que las terminaciones 4, 5, 6 y 7 realicen el trámite de forma gratuita. A partir del 1 de marzo, el sistema priorizará a los siguientes números del calendario, dejando a quienes no cumplieron expuestos a sanciones por circular con diseños fuera de norma.

El beneficio de costo cero solo aplica para propietarios con el refrendo vehicular 2025 pagado.

Diseños obligatorios de canje: ¿Tu placa todavía es válida en Jalisco?

La autoridad estatal invalida los modelos antiguos que no cumplen con la normativa federal de seguridad. Si tu unidad porta los diseños "Maguey", "Minerva" o "Gota" (en versiones roja y verde), el reemplazo por las nuevas placas "Cabañas" 2025 es forzoso para circular legalmente en el estado.

El canje es obligatorio para los siguientes vehículos con diseños anteriores:

Automóviles particulares y camionetas.

Unidades de transporte público y taxis.

Motocicletas, remolques y plataformas de carga.

Presentar el juego de placas físico anterior es un requisito indispensable para recibir las nuevas láminas.

Requisitos y documentos para el cambio de placas gratis en Jalisco

Para que las oficinas de movilidad procesen el canje sin rechazos, el expediente debe estar completo y los documentos deben ser legibles. La autoridad advierte que no se aceptarán trámites si existen adeudos de infracciones o si el vehículo no cuenta con la verificación vigente.

Debes presentarte en los módulos con esta documentación en original y copia:

Identificación oficial: INE o pasaporte vigente del propietario.

INE o pasaporte vigente del propietario. Acreditación de propiedad: Factura original o carta factura vigente.

Factura original o carta factura vigente. Comprobantes: Domicilio (máximo 90 días) y certificado de verificación vehicular.

Recuerda que solo los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025) son legales para circular en Jalisco durante 2026.