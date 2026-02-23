inklusion.png Sitio accesible
¡Últimos días! Si tu placa termina en 1 se acaba el tiempo para realizar la Verificación Vehicular en Jalisco con descuento

Tienes hasta el 28 de febrero para realizar la Verificación Vehicular antes de que su costo aumente en Jalisco.

Verificacion vehicular en Jalisco
Autos con placas que terminan en 1 pueden realizar la verificación vehicular en Jalisco con descuento hasta el 28 de febrero.|Gobierno de Jalisco
Trámites

Escrito por: Ignacio Poggio

Los trámites cansan, pero ignorar el calendario puede costar más caro. El Gobierno de Jalisco advierte que los autos con placa terminación 1 deben verificar antes de que termine febrero 2026 para conseguir un importante descuento.

Fecha límite y costos de la Verificación Vehicular en Jalisco

Los propietarios de vehículos con placas que terminan en 1 tienen como plazo máximo el 28 de febrero para cumplir con la Verificación Responsable. Si realizas el trámite a tiempo, el costo es de 500 pesos; sin embargo, a partir del 1 de marzo, el precio sube automáticamente a 550 pesos por extemporaneidad.

Recuerda que si pagaste tu refrendo anual a tiempo, podrías obtener este trámite totalmente GRATIS.

Cómo obtener la Verificación GRATIS en Jalisco en 2026

El programa Refrendo y Verificación Increíble 2026 premia a los conductores cumplidos. Al cubrir tu impuesto por uso de placas durante los primeros meses del año, el estado subsidia el 100% del costo de la prueba técnica, permitiéndote agendar sin pagar un solo peso adicional.

Para asegurar tu cita sin contratiempos, sigue estos pasos:

  • Ingresa al portal oficial: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.
  • Ten a la mano los datos de tu tarjeta de circulación.
  • Selecciona el centro de verificación, fecha y horario de tu preferencia.

¿Qué autos están obligados y quiénes se salvan?

La autoridad exige que todos los motores de combustión pasen por la prueba para reducir emisiones. No obstante, existen excepciones específicas para tecnologías limpias o vehículos con regímenes especiales que no requieren presentarse en los centros de control.

Deben verificar obligatoriamente los vehículos que funcionen con:

  • Gasolina.
  • Gas (LP o Natural).
  • Diésel.
Verificacion-Jalisco.jpg
Verificación vehicular en Jalisco.|https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/

Por otro lado, quedan exentos de este trámite:

  • Vehículos eléctricos e híbridos-eléctricos.
  • Motocicletas y autos con placas de antiguo.
  • Modelos del año en curso y año siguiente.

La inspección incluye una revisión visual, prueba de computadora ODB-II y medición de gases contaminantes.

