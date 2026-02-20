¡Últimos días! Si no te registraste en la Pensión Bienestar 2026 todavía estás a tiempo

Si no pudiste acudir al registro por el orden alfabético, no te preocupes. La Secretaría del Bienestar habilita este sábado 21 y domingo 22 de febrero como días universales para que todos los adultos mayores puedan inscribirse en la Pensión del Bienestar sin importar su apellido.

¿Cómo registrarse en la Pensión Bienestar si no fuiste el día que te tocaba?

La Secretaría del Bienestar explica que cualquier persona que cumpla la edad requerida puede acudir a los módulos este fin de semana, sin importar la letra inicial de su apellido. Esta medida "universal" busca que nadie pierda el apoyo de 6,400 pesos bimestrales por falta de tiempo durante la semana.

Los módulos atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas en todo el país.

Requisitos y documentos para no perder tu registro

La autoridad advierte que para concluir el trámite con éxito, debes presentar tu documentación completa en original y copia. No permitas que la falta de un papel te deje fuera de la dispersión de recursos que aumentará a 38,400 pesos anuales en este 2026.

Lleva contigo estos documentos obligatorios:

Identificación oficial: INE, pasaporte o credencial del INAPAM vigente.

INE, pasaporte o credencial del INAPAM vigente. CURP: Debe ser de impresión reciente.

Debe ser de impresión reciente. Acta de nacimiento: Legible y sin tachaduras.

Legible y sin tachaduras. Comprobante de domicilio: No mayor a seis meses de antigüedad.

No mayor a seis meses de antigüedad. Teléfono de contacto: Indispensable para avisarte cuando tu tarjeta esté lista.

El trámite es gratuito y directo; el personal del Bienestar tiene prohibido cobrar por la inscripción.

Ubica tu módulo: Hay más de 2 mil puntos de atención

La Secretaría del Bienestar despliega más de 2,500 módulos a nivel nacional para facilitar el acceso a la población. Si no sabes a dónde acudir, la dependencia habilita el portal oficial ubicatumodulo.bienestar.com.mx para localizar la sede más cercana a tu domicilio.

Recuerda que este es el último chance para entrar en el próximo padrón de pagos.

Sábado 21 de febrero: Todas las letras (A-Z).

Todas las letras (A-Z). Domingo 22 de febrero: Todas las letras (A-Z).

Beneficio extra: ¿Qué pensionados recibirán doble pago en marzo?

La dependencia confirma que inscribirse a tiempo es clave para aprovechar la coincidencia de pagos en marzo. Algunos beneficiarios recibirán el apoyo del Bienestar junto con su pensión del IMSS o ISSSTE, generando un ingreso mayor en sus cuentas bancarias durante la primera semana del mes.

Esto no es un aumento extra, sino el depósito de dos apoyos distintos que se juntan en el calendario.