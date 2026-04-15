Un nuevo ataque dentro de una escuela conmocionó Turquía; las autoridades reportan víctimas mortales y lesionados.

Un nuevo ataque dentro de una escuela conmocionó Turquía; las autoridades reportan víctimas mortales y lesionados. | Reuters

Nueve personas murieron y trece más resultaron heridas tras un tiroteo en la escuela Ayşer Çalık, en Kahramanmaras, en el sur de Turquía, este miércoles 15 de abril.

Se trata del segundo ataque dentro de una escuela en menos de 48 horas y los videos en donde se observa cómo los estudiantes tratan de escapar por las ventanas se viralizaron rápidamente en redes sociales.

🔴 #ÚltimaHora // Al menos 4 muertos y 20 heridos en un nuevo tiroteo masivo en una escuela de Kahramanmaraş, Turquía. El atacante, un estudiante de 14 años, se quitó la vida tras el ataque.



Se trata del segundo tiroteo escolar en el país en menos de 24 horas. pic.twitter.com/mhfp9EVvmG — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) April 15, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe del nuevo ataque?

El atacante es un alumno de octavo curso, de tan solo 14 años, hijo de un expolicía, quien llevó armas en su mochila y disparó al azar contra estudiantes de dos aulas.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili basın açıklamamız.

📍Kahramanmaraş #CanlıYayın

📡🎥

https://t.co/xhyEMCRVbf — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 15, 2026

El delegado provincial del Gobierno, Mükerrem Ünlüer, señaló que entre las víctimas mortales hay ocho niños y un profesor. En los hospitale hay más estudiantes heridos, así como personal académico. El atacante se quitó la vida.

Turquía investiga ataques en escuelas

A través de su cuenta de X, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, señaló que los fiscales, inspectores civiles y educativos están llevando a cabo las investigaciones con el máximo rigor y este accidente, así como el registrado en Siverek, se esclarecerán.

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 15, 2026