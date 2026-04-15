Nueve personas murieron y trece más resultaron heridas tras un tiroteo en la escuela Ayşer Çalık, en Kahramanmaras, en el sur de Turquía, este miércoles 15 de abril.
Se trata del segundo ataque dentro de una escuela en menos de 48 horas y los videos en donde se observa cómo los estudiantes tratan de escapar por las ventanas se viralizaron rápidamente en redes sociales.
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¿Qué se sabe del nuevo ataque?
El atacante es un alumno de octavo curso, de tan solo 14 años, hijo de un expolicía, quien llevó armas en su mochila y disparó al azar contra estudiantes de dos aulas.
El delegado provincial del Gobierno, Mükerrem Ünlüer, señaló que entre las víctimas mortales hay ocho niños y un profesor. En los hospitale hay más estudiantes heridos, así como personal académico. El atacante se quitó la vida.
Turquía investiga ataques en escuelas
A través de su cuenta de X, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, señaló que los fiscales, inspectores civiles y educativos están llevando a cabo las investigaciones con el máximo rigor y este accidente, así como el registrado en Siverek, se esclarecerán.
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