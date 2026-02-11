México envejece; así aplicarían las licencias para el cuidado de personas adultas mayores en CDMX

Trabajadoras y trabajadores con seguridad social podrían acceder a una licencia laboral para cuidar a un familiar adulto mayor hospitalizado si prospera una iniciativa que actualmente se analiza en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

La propuesta busca establecer reglas claras para que el permiso sea reconocido formalmente por los empleadores, sin afectar la estabilidad laboral.

La reforma plantea cambios a la Ley del Seguro Social y a la Ley del ISSSTE, por lo que, en caso de aprobarse a nivel local, tendría que enviarse al Congreso de la Unión para su discusión, votación y eventual entrada en vigor.

¿Quiénes podrían solicitar la licencia para cuidar a un adulto mayor?

De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada María del Rosario Morales Ramos , el beneficio aplicaría para personas trabajadoras afiliadas al IMSS o al ISSSTE que necesiten ausentarse temporalmente para cuidar a un familiar adulto mayor hospitalizado por:



Enfermedad grave

Padecimiento crónico-degenerativo

Enfermedad terminal

El objetivo es que las y los empleados no tengan que recurrir a faltas injustificadas, permisos informales o incluso renunciar a su empleo para acompañar a sus familiares en situaciones críticas de salud.

🏛️👵👴 Proponen licencias para el cuidado de personas adultas mayores.



¿Qué requisitos se necesitarían para tramitar el permiso?

El punto clave de la propuesta es la constancia médica. Según lo planteado, el IMSS o el ISSSTE tendrían que expedir un documento oficial que incluya:



Diagnóstico general del estado de salud del adulto mayor

Confirmación de que se encuentra hospitalizado

Tiempo estimado de tratamiento o internamiento

Con esa constancia, el empleador estaría obligado a reconocer la licencia conforme a lo que establezca la ley una vez reformada.

Actualmente, la legislación federal no contempla una licencia específica para el cuidado de personas adultas mayores hospitalizadas, lo que deja a las familias en una situación de vulnerabilidad laboral.

¿En qué etapa va la iniciativa en CDMX?

El proyecto propone adicionar nuevos artículos a ambas leyes federales en materia de seguridad social. Ya fue turnado a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, así como de Salud del Congreso capitalino para su análisis y dictamen.

Si obtiene mayoría en comisiones y posteriormente en el pleno, se enviaría al Congreso de la Unión , que tendría la última palabra al tratarse de reformas a leyes federales.

La iniciativa surge en un contexto de envejecimiento poblacional: en México, más del 15% de la población tiene 60 años o más, así como una proporción relevante presenta algún grado de dependencia.

De aprobarse, la medida buscaría facilitar el acompañamiento familiar sin que ello implique perder el empleo o el ingreso económico.

