Registro de casos de viruela símica aumenta en medio del brote de sarampión

La viruela símica es una enfermedad sumamente infecciosa y en México se siguen presentando casos, a pesar de que el país está en medio del brote de sarampión.

La "viruela del mono" es una enfermedad infecciosa trasmitida de animales salvajes al ser humano. Se trata de una zoonosis que produce síntomas parecidos a los de viruela y fue declarada como emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2024.

OMS declara alerta sanitaria por enfermedad de viruela del mono

¿Cuántos casos de viruela símica hay en México?

Según el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, México suma 21 casos de viruela símica.

Ciudad de México: 15 casos

Puebla: 2 casos

Quintana Roo: 1 casos

Yucatán: 3 casos

¿Cuáles son los síntomas de la viruela símica?

Inicio repentino de fiebre

Dolor de cabeza

Agotamiento

Dolores musculares

Inflamación de los ganglios linfáticos

Debilidad profunda

Lesión en la piel en forma de ampollas

¿Cómo se contagia la viruela símica?

La viruela símica se transmite por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados.

La enfermedad también se transmite por mordeduras o arañazos de animales infectados, o al cazarlos, despellejarlos, cocinarlos, comerlos o manipular sus cadáveres.

