¿Tienes citas pendientes? INE cerrará el lunes 9 de febrero justo antes de que venzan los plazos

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán actividades el lunes 9 de febrero de 2026 con motivo del Día del personal del INE , un día antes del plazo límite en Coahuila, estado que tiene comicios este año.

Esta pausa aplica en los más de 800 módulos distribuidos en todo el país y afecta la atención al público en trámites como la obtención, renovación o actualización de la Credencial para Votar.

El servicio se reanudará de manera normal desde el martes 10 de febrero, en los horarios habituales de cada módulo.

¿Qué pasará con mi cita del INE el lunes 9 de febrero?

La suspensión del servicio implica que, durante ese día, no será posible acudir a ningún módulo para gestionar trámites ni recoger credenciales ya solicitadas.

Por ello, el INE recuerda a la ciudadanía que planifique con anticipación cualquier trámite que requiera atención presencial y confirme la reanudación de actividades en línea a través de su sistema de citas o en el sitio oficial ine.mx.

¿Cómo sacar una cita en el INE en 2026? Guía paso a paso

Para gestionar una cita en los Módulos de Atención Ciudadana , el INE pone a disposición un sistema digital que permite agendar tu visita por internet de forma rápida y segura. Aquí tienes una guía práctica para hacerlo:



Entra al portal oficial: ingresa a ine.mx y busca la sección de “Citas” o “Agendar cita" Selecciona el trámite deseado: puedes elegir entre tramitar tu credencial por primera vez, actualizar datos (como domicilio o nombre), reponerla por extravío o solicitar una reimpresión Ingresa CURP, nombres y datos personales Elige un módulo cercano: el sistema mostrará los MAC disponibles según tu ubicación y sus horarios Escoge fecha y hora: solo aparecerán fechas con servicio habilitado; recuerda que el 9 de febrero no hay atención Confirma tu cita y guarda tu comprobante: es recomendable llegar 15 minutos antes de tu horario programado con los documentos requeridos

Si no encuentras disponibilidad, el INE recuerda que también puedes acudir sin cita, aunque podrías experimentar tiempos de espera más largos, especialmente en fechas cercanas a procesos electorales.

Fechas límite de trámites por elecciones locales en Coahuila durante 2026

En el marco del Proceso Electoral Local 2025–2026 en Coahuila , que culminará con la elección del 7 de junio de 2026, el INE ha establecido plazos para que la ciudadanía realice sus trámites de credencialización y pueda ejercer su derecho al voto:



Inscripción o actualización en el padrón : hasta el 10 de febrero de 2026

: Solicitud de reposición de credencial : hasta el 2 de marzo de 2026

: hasta el 2 de marzo de 2026 Reimpresión por robo o extravío : hasta el 20 de mayo de 2026

: hasta el 20 de mayo de 2026 Recoger credencial por inscripción o actualización : hasta el 31 de marzo de 2026

: hasta el 31 de marzo de 2026 Fecha límite para recoger reimpresiones: 5 de junio de 2026, pocos días antes de la jornada electoral

Estos plazos resultan fundamentales para que las y los jóvenes que cumplan 18 años antes o el mismo día de la elección estén en condiciones de votar y para quienes necesiten actualizar sus datos.

