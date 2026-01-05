OFICIAL: Pensión Bienestar sí tiene aumento este 2026 y nuevo monto aplicará desde el primer bimestre

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que la Pensión Bienestar sí tendrá un aumento y este aplicará desde el primer bimestre del 2026, es decir, enero-febrero.

En conferencia de prensa, Ariadna Montiel señaló que el aumento en el monto aplicará de manera diferente, según el programa social, siendo la Pensión Bienestar para Adultos Mayores la que mayor incremento tuvo.

Pensiones del Bienestar

¿De cuándo serán los pagos de las Pensiones Bienestar?

Pensión Bienestar para Adultos Mayores : 6 mil 400 pesos bimestrales (aumentó 200 pesos)

: 6 mil 400 pesos bimestrales (aumentó 200 pesos) Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos bimestrales (aumentó 100 pesos)

: 3 mil 100 pesos bimestrales (aumentó 100 pesos) Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos bimestrales (aumentó 100 pesos)

: 3 mil 300 pesos bimestrales (aumentó 100 pesos) Madres trabajadoras: Mil 650 pesos bimestrales



¿Cuántos bimestres se pagarán Pensiones del Bienestar?

Enero-Febrero

Marzo-Abril

Mayo-Junio

Julio-Agosto

Septiembre-Octubre

Noviembre-Diciembre

Calendario de pagos de las Pensiones Bienestar

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D,E, F

Lunes 12 de enero: G

Martes 12 de enero: G

Miércoles 13 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Vienes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z

¿De cuánto fue el incremento de las Pensiones Bienestar en 2025?

En 2025 la Pensión Bienestar también se tuvo un incremento de 200 pesos, es decir 3.3% respecto a la cifra que se depositaba. El mayor aumento se registró hace dos años, en 2024, cuando pasó de 4 mil 800 a 6 mil pesos bimestrales (un alza del 25%).

