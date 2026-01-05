Ariadna Montiel anuncia lista de personas que recibirán el pago con aumento de la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel reveló la lista de persona que recibirán el pago de 6 mil 400 pesos de la Pensión Bienestar , correspondiente al primer bimestre enero-febrero-2026, además de las fechas exactas en que el depósito caerá en las tarjetas.

La secretaria de Bienestar señalo a partir del 5 de enero y hasta 28 de enero 13 millones 434 mil 866 derechohabientes adultos mayores recibirán en monto del primer bimestre de 2026. El pago se realizará conforme al calendario de apellidos, el cual es el siguiente:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 de enero: C

Jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D,E, F

Lunes 12 de enero: G

Martes 12 de enero: G

Miércoles 13 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 de enero: M

Lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 de enero: R

Vienes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z

¿De cuánto fue el aumento de la Pensión Bienestar para adultos mayores este 2026?

La secretaria Ariadna Montiel señaló que, así como ocurrió el año pasado, este 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo un aumento de 200 pesos, es decir pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos bimestrales.

