ISSSTE paga un apoyo por fallecimiento y muchos familiares no lo saben

Enfrentar la pérdida de un ser querido es un momento complejo y, para aligerar la carga económica inmediata, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) ofrece un apoyo económico conocido como "pago de marcha". Este beneficio está dirigido específicamente a las personas que se hicieron cargo de los gastos funerarios de un pensionado o jubilado fallecido.

Es importante destacar que este trámite está abierto para cualquier persona que pueda acreditar el gasto, sea familiar directo o no. A continuación te explicamos el paso a paso para gestionarlo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos y documentos para el trámite

Una de las ventajas de esta gestión es que, según el instituto, no es necesario agendar una cita previa. El interesado debe acudir directamente al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE más cercano a su domicilio.

Para iniciar la solicitud con éxito, deberás presentar la siguiente documentación sin excepción:

Certificado de defunción (original).

(original). Factura de los gastos funerarios (original) a nombre de quien solicita el pago.

(original) a nombre de quien solicita el pago. Identificación oficial vigente del solicitante (original y copia).

del solicitante (original y copia). CURP del solicitante (original y copia).

del solicitante (original y copia). Credencial de pensionado expedida por el ISSSTE (original).

expedida por el ISSSTE (original). Reporte de cheques cancelados por fallecimiento (original).

¿De cuánto es el monto y cuánto tardan en pagar?

El apoyo no es una cifra aleatoria; está regulado por el artículo 138 de la Ley del ISSSTE . El monto corresponde al importe de 120 días de la pensión que percibía el fallecido.

Aclaración: Si el pensionado tenía dos o más pensiones, el pago se calculará basándose únicamente en la más alta.

Una vez entregada la documentación, el tiempo de respuesta y resolución del trámite es de máximo 90 días hábiles. Es vital conservar el acuse de recibo para cualquier seguimiento posterior con la institución.