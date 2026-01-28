Fecha confirmada: pensionados del ISSSTE ya saben cuándo recibirán su pago de febrero 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó su calendario anual de dispersiones. Los pensionados del ISSSTE ya cuentan con la fecha confirmada para recibir su depósito correspondiente a febrero, información crucial para la organización de sus finanzas personales y compromisos mensuales.

¿Cuándo deposita el ISSSTE la pensión de febrero 2026?

El calendario oficial de Pagos a Pensionados y Jubilados 2026 establece que el depósito de febrero se efectuará el viernes 30 de enero. Los beneficiarios tendrán acceso a sus recursos antes de que inicie el mes correspondiente, lo que facilita la planeación económica desde los primeros días.

Conoce los detalles de las pensiones.|Getty Images

Esta anticipación en los pagos evita complicaciones relacionadas con días inhábiles o fines de semana. El instituto mantiene esta dinámica como estrategia para ofrecer certeza financiera a los jubilados, quienes dependen de este ingreso para cubrir medicinas, servicios básicos y obligaciones recurrentes durante febrero.

El monto se reflejará automáticamente en la cuenta bancaria que cada pensionado tiene registrada ante el ISSSTE. No se requiere realizar ningún trámite adicional ni acudir a ventanilla para recibir el depósito, el proceso es completamente automático y no demanda gestión alguna por parte del beneficiario.

Pagos de pensión ISSSTE aumentarían por actualización de UMA

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) modifica su valor cada febrero por ajustes inflacionarios, lo que impacta el cálculo de diversas prestaciones en México. Este indicador pasará de $113.14 pesos diarios en 2025 a $117.31 pesos, mientras que su valor mensual alcanzará los $3,566.22 pesos en 2026.

El ajuste en la UMA impactará el monto de las pensiones a partir del tercer depósito del año, previsto para el 27 de febrero. Este incremento beneficiará a jubilados tanto anteriores como posteriores al 5 de enero de 1993, ya que sus pensiones se rigen por las actualizaciones de este parámetro oficial.

El pago mínimo garantizado actual de aproximadamente $6,676 pesos podría aumentar a cerca de $6,870 pesos mensuales tras la actualización. Sin embargo, el monto final que recibirá cada beneficiario dependerá de su situación particular, historial laboral y el esquema de jubilación al que pertenezca según su fecha de retiro.