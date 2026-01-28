Fecha confirmada: pensionados del ISSSTE ya saben cuándo recibirán su pago de febrero 2026
Si eres pensionado del ISSSTE aquí encontrarás la fecha exacta en la que recibirás el segundo pago del año.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó su calendario anual de dispersiones. Los pensionados del ISSSTE ya cuentan con la fecha confirmada para recibir su depósito correspondiente a febrero, información crucial para la organización de sus finanzas personales y compromisos mensuales.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cuándo deposita el ISSSTE la pensión de febrero 2026?
El calendario oficial de Pagos a Pensionados y Jubilados 2026 establece que el depósito de febrero se efectuará el viernes 30 de enero. Los beneficiarios tendrán acceso a sus recursos antes de que inicie el mes correspondiente, lo que facilita la planeación económica desde los primeros días.
Esta anticipación en los pagos evita complicaciones relacionadas con días inhábiles o fines de semana. El instituto mantiene esta dinámica como estrategia para ofrecer certeza financiera a los jubilados, quienes dependen de este ingreso para cubrir medicinas, servicios básicos y obligaciones recurrentes durante febrero.
El monto se reflejará automáticamente en la cuenta bancaria que cada pensionado tiene registrada ante el ISSSTE. No se requiere realizar ningún trámite adicional ni acudir a ventanilla para recibir el depósito, el proceso es completamente automático y no demanda gestión alguna por parte del beneficiario.
Pagos de pensión ISSSTE aumentarían por actualización de UMA
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) modifica su valor cada febrero por ajustes inflacionarios, lo que impacta el cálculo de diversas prestaciones en México. Este indicador pasará de $113.14 pesos diarios en 2025 a $117.31 pesos, mientras que su valor mensual alcanzará los $3,566.22 pesos en 2026.
El ajuste en la UMA impactará el monto de las pensiones a partir del tercer depósito del año, previsto para el 27 de febrero. Este incremento beneficiará a jubilados tanto anteriores como posteriores al 5 de enero de 1993, ya que sus pensiones se rigen por las actualizaciones de este parámetro oficial.
El pago mínimo garantizado actual de aproximadamente $6,676 pesos podría aumentar a cerca de $6,870 pesos mensuales tras la actualización. Sin embargo, el monto final que recibirá cada beneficiario dependerá de su situación particular, historial laboral y el esquema de jubilación al que pertenezca según su fecha de retiro.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.