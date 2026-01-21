Confirmado por el ISSSTE: Esta es la fecha en la que pensionados y jubilados cobrarán el pago de febrero 2026

Autoridades federales difundieron información clave para quienes dependen de su pensión, ya que el ISSSTE confirmó el calendario oficial y aclaró cuándo pensionados y jubilados cobrarán el pago de febrero 2026, un dato relevante para planear gastos y compromisos familiares durante el inicio del año.

El anuncio brinda certidumbre a miles de familias mexicanas, quienes reciben su ingreso principal mediante esta prestación. La definición anticipada de fechas permite organizar pagos, evitar retrasos bancarios y atender necesidades básicas con mayor previsión dentro de un contexto económico retador para el público nacional.

Fecha en la que cobrarán en febrero los jubilados y pensionados

El calendario del ISSSTE señala que el depósito correspondiente a febrero llegará antes de iniciar ese mes. Según la programación oficial, pensionados y jubilados recibirán su recurso el 30 de enero, conforme al esquema que prioriza pagos anticipados para todos.

Esta fecha responde a una práctica constante del organismo, la cual busca facilitar la administración del dinero familiar. Al recibir la pensión con antelación, las personas beneficiarias cubren compromisos mensuales y prevén gastos esenciales sin presiones inmediatas durante el mes.

La autoridad recordó que este mecanismo aplica para todo 2026, salvo ajustes extraordinarios. Por ello, recomendó a los beneficiarios revisar sus cuentas en la fecha indicada y mantener comunicación con su banco ante cualquier aclaración necesaria para evitar confusiones posteriores.

¿Cuándo se pagarán los aguinaldos?

Respecto al aguinaldo, ISSSTE detalló que la primera parte tendrá una dispersión independiente al pago mensual . El recurso llegará durante la primera quincena de noviembre, lo cual permite prever compras y obligaciones propias del cierre anual con mayor tranquilidad.

Esta transferencia no se mezcla con la pensión ordinaria, por lo que aparece reflejada como un depósito distinto. La medida busca claridad administrativa y facilita a los beneficiarios identificar cada concepto recibido dentro de su cuenta bancaria personal de manera.

La segunda parte del aguinaldo mantiene fecha definida hacia finales de noviembre. Conforme al calendario difundido, el pago tendrá lugar el día 27, cierre que coincide con el depósito correspondiente a diciembre para los derechohabientes del sistema público federal vigente.