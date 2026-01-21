Inglés, computación y seguridad; requisitos y todo lo que ofrecen las estancias gratuitas del ISSSTE en 2026

Las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del ISSSTE continúan en 2026 como una de las prestaciones más buscadas por madres y padres trabajadores del Estado, ya que permiten dejar a sus hijas e hijos en un espacio seguro, con atención profesional y servicios educativos, mientras cumplen con su jornada laboral.

A continuación, te explicamos de forma clara y práctica cuáles son los requisitos, cómo hacer el trámite y qué opciones existen para inscribir a niñas y niños este año.

¿A partir de qué edad pueden entrar a los menores de edad?

ISSSTE mantiene vigente en 2026 el esquema de atención para menores desde los 60 días de nacidos y hasta antes de cumplir los 6 años de edad, tanto en nivel maternal como preescolar.

Actualmente, el Instituto opera una red nacional de 217 estancias, de las cuales 118 son propias y 99 funcionan bajo contrato.

Requisitos para ingresar a las Estancias Infantiles del ISSSTE en 2026

Para solicitar el ingreso, el derechohabiente debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:



Ser trabajador o trabajadora activa afiliada al ISSSTE

Proporcionar nombre y RFC del beneficiario

Indicar nombre completo y edad del menor

Presentar acta de nacimiento del niño o niña (original y copia)

(original y copia) Entregar constancia de vigencia de derechos (original y copia)

(original y copia) Contar con certificado médico expedido por el ISSSTE , con vigencia máxima de 30 días

, con vigencia máxima de 30 días En caso de discapacidad , incluir la evaluación diagnóstica emitida por un especialista del Instituto

, incluir la evaluación diagnóstica emitida por un especialista del Instituto Señalar de forma expresa el tipo de servicio solicitado (estancia propia o contratada)

Estos documentos son indispensables para iniciar el trámite, ya sea en línea o de manera presencial, dependiendo del tipo de estancia.

¿Cómo inscribir a tu hijo en una EBDI del ISSSTE?

Para las estancias propias del ISSSTE, el registro se realiza en línea a través de la Oficina Virtual del Instituto . El proceso consiste en ingresar con usuario y contraseña, cargar la documentación requerida y esperar la validación que llega por correo electrónico.

Posteriormente, se debe acudir a la delegación estatal o regional para completar el expediente.

En el caso de las estancias contratadas, el trámite es presencial. El derechohabiente debe acudir directamente a la delegación o a la estancia de su interés, llenar la solicitud y entregar los documentos. La respuesta suele darse en un plazo máximo de 24 horas hábiles.

Código Mariposa: Qué es y en qué casos se aplica

Servicios y tiempos de respuesta

Las EBDI ofrecen actividades pedagógicas, alimentación supervisada, enseñanza de inglés y computación, así como acceso a salas de cómputo con internet y software educativo.

Las solicitudes pueden presentarse durante todo el año y, de acuerdo con el ISSSTE, el tiempo de respuesta promedio es de un día hábil.

Si no hay cupo disponible, el Instituto puede ofrecer otra estancia cercana o la opción de permanecer en lista de espera, lo que convierte a este programa en una alternativa flexible y accesible para las familias derechohabientes en 2026.

