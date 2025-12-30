Reducen edad de jubilación del ISSSTE en 2026; solo algunos afiliados serán beneficiados

A partir de enero de 2026, el Gobierno Federal comenzará a reducir de manera gradual la edad mínima para acceder a la jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una medida que beneficiará únicamente a un sector específico de burócratas y que forma parte de los compromisos asumidos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La decisión quedó formalizada con la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de junio de 2025, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que se busca revertir el aumento progresivo de la edad de retiro establecido desde la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

¿En qué consiste la reducción de la edad?

De acuerdo con el decreto, en 2026 la edad mínima de jubilación disminuirá un año respecto a lo previsto en la normativa vigente y continuará reduciéndose de forma escalonada hasta 2034.

En el caso de las mujeres, que en 2025 podían jubilarse a los 56 años, se había previsto que la edad subiera a 57 en 2026 y 2027; con la reforma, se mantendrá en 56 durante ambos años.

Para los hombres, el ajuste también es significativo: quienes debían esperar hasta los 59 años para retirarse en 2026 ahora podrán hacerlo a los 58. A largo plazo, el cambio establece que a partir de 2034 la edad mínima será de 53 años para mujeres y 55 para hombres.

¿Quiénes sí podrán acceder al beneficio?

La reducción no aplicará de forma general. El decreto aclara que solo podrán acceder a este esquema quienes se mantuvieron en el régimen de pensiones anterior a las Afores y cumplan con los años de cotización: 30 años o más en el caso de los trabajadores y 28 años o más para las trabajadoras.

Además, quedan excluidas las personas que optaron por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE .

Este punto es clave, ya que, según cifras oficiales, de los más de 2.4 millones de burócratas activos registrados en 2007, apenas el 14.2% migró al sistema de Afores; el resto permaneció en el régimen que ahora se reforma por decreto.

Impacto fiscal y postura del Gobierno Federal

Aunque el Gobierno Federal no ha detallado el impacto total en las finanzas públicas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado , advirtió desde junio que congelar y reducir la edad de jubilación tendrá un costo fiscal considerable.

Estimó que, solo en la actual administración, el gasto asociado a esta medida superará los 36 mil millones de pesos.

No obstante, el decreto sostiene que la reforma responde a los principios de progresividad y justicia social, al considerar que el esquema de 2007 fue regresivo para los derechos de jubilación.

Las erogaciones derivadas de la medida se cubrirán con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados en los próximos ejercicios fiscales, sin comprometer —según el documento— los equilibrios fiscales del país.

