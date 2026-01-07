Para los nuevos trámites de 2026; impresión del RFC con CURP en PDF gratis

Para este 2026 se agregaron más y nuevos trámites que las y los mexicanos deben realizar para estar al corriente ante las autoridades, es por ello que desde hace un par de años se habilitó la opción de descargar el RFC con CURP en formato PDF de manera completamente gratuita para poder agilizar estos procesos burocráticos.

Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer la manera más sencilla de poder contar con tu RFC en formato PDF únicamente utilizando la plataforma del Servicio de Administración Tributario (SAT).

Pasos para imprimir mi RFC con CURP en formato PDF

Será a través del portal oficial del SAT que las y los mexicanos podrán acceder a su RFC con CURP en formato PDF en cuestión de minutos, y el cual se podrá descargar para imprimirlo de manera gratuita para cualquier trámite a realizar.

Sin embargo, para poder contar con esta información que suele ser solicitada para trámites antes el SAT o laborales, se deben seguir los siguientes pasos:

Accede al siguiente enlace del SAT

En el apartado de “trámites”, selecciona la opción RFC con CURP

En la nueva página que se abrirá, ingresa tu CURP

Completa el formulario con los datos personales solicitados

Genera el RFC una vez confirmando que la información que proporcionaste sea la correcta

Descarga el documento en formato PDF de manera gratuita

¿Para qué sirve el RFC?

Es importante recordar que el Registro Federal de Contribuyentes o RFC , es una clave que es utilizada por las autoridades del SAT para identificar a cada uno de los diferentes tipos de contribuyentes que existen en el país.

Su propósito principal es controlar y hacer cumplir las obligaciones fiscales y trámites correspondientes ante las autoridades tributarias en el país.

Trámites de 2026 que solicitan el RFC con CURP en México

Más allá de lo antes mencionado, contar con el RFC con CURP en México es vital para poder realizar trámites laborales, financieros y demás, esto gracias a que funge como una forma de identificación burocrática ante las autoridades.

Los trámites que solicitan el RFC con CURP van desde la solicitud o renovación de la e.firma, hasta la apertura de cuentas bancarias, accesos servicios de salud pública, programas sociales y mucho más.

