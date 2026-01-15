Obtén el acta de defunción en línea con validez oficial; en CDMX cuesta 98 pesos

Conseguir el acta de defunción en línea ya no es un trámite complicado ni tardado. En cualquier parte del país, este documento oficial puede obtenerse desde casa, con validez legal y por un costo accesible.

Esto es lo que debes saber para realizar el proceso paso a paso para obtener un acta de defunción por internet y evitar contratiempos en un momento que suele ser emocionalmente complejo.

🫂 Facilitamos el trámite para obtener el acta de defunción de un ser querido o algún familiar.



¡Ya puedes hacerlo en línea!



1⃣ Ingresa a la Plataforma Nacional de Registro Civil

👉 https://t.co/Hp6in6qm8v

2⃣ Selecciona la opción "Acta de defunción en línea"

3⃣ Inicia el… pic.twitter.com/OHb7PfMLdC — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) January 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pasos para sacar el acta de defunción en línea

Hoy en día, el Registro Civil permite solicitar e imprimir el acta de defunción en línea, una alternativa que facilita los trámites legales posteriores al fallecimiento de una persona. La digitalización de este servicio ha sido clave para reducir filas, tiempos de espera y traslados innecesarios, especialmente para quienes atraviesan un duelo.

En adn Noticias, te explicamos cómo obtener este documento oficial de manera sencilla y segura. Solo sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial del Registro Civil de la Ciudad de México en este ENLACE

Selecciona la opción de acta de defunción en línea

Captura los datos solicitados del fallecido, como nombre completo, fecha de defunción y entidad de registro

Verifica que la información sea correcta antes de continuar

Realiza el pago correspondiente en línea

Descarga el documento en formato PDF para guardarlo o imprimir el acta de defunción en línea cuando lo necesites

El acta cuenta con un código QR y folio de validación, lo que garantiza su validez oficial ante instituciones públicas y privadas.

¿Cuánto cuesta un acta de defunción en línea?

Una de las dudas más frecuentes es el precio. En la CDMX, el costo del trámite es de $98 pesos, de acuerdo con las tarifas oficiales vigentes. Este monto aplica por cada copia certificada que se solicite y puede pagarse con tarjeta bancaria desde el mismo portal.

Es importante considerar que el precio puede variar en otras entidades del país, ya que cada estado fija sus propias tarifas, por ejemplo, la más cara es la de Baja California con un costo de $464 pesos. Puedes checar la tarifa de tu estado en este ENLACE . El procedimiento para obtener un acta de defunción de cualquier otro estado es el mismo y forma parte de la modernización de los servicios del Registro Civil a nivel nacional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

