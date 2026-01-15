Tarjeta Única al estilo Jalisco: Los 5 requisitos obligatorios que necesitas para pedir la tuya

Desde el 12 de enero, el Gobierno de Jalisco habilitó la plataforma oficial para que la ciudadanía pueda iniciar el proceso de solicitud de la Tarjeta Única , un plástico que promete concentrar programas sociales, subsidios al transporte público y herramientas financieras en un solo medio. El objetivo, según las autoridades, es simplificar trámites y ampliar el alcance de los apoyos gubernamentales en el Estado.

El registro se realiza en línea y consta de varias etapas, desde el envío de datos personales hasta una cita presencial para validar documentos. Aunque el proceso puede tardar algunos días, las autoridades aseguran que no existe una fecha límite para incorporarse al programa, por lo que cualquier persona interesada podrá hacerlo más adelante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Durante la presentación del programa, el gobernador Pablo Lemus Navarro señaló que la meta inicial es credencializar en promedio a 25 mil personas por día durante el primer trimestre de 2026. Además, confirmó que el subsidio al transporte público se mantiene sin límite de traslados diarios y que habrá módulos adicionales en colaboración con la Universidad de Guadalajara.

La Tarjeta Única es una herramienta universal impulsada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro para construir un Jalisco más moderno, incluyente y cercano a la gente.



El prerregistro inicia el 12 de enero. pic.twitter.com/avXQx8vgV9 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 11, 2026

¿Qué requisitos necesito para tramitar la Tarjeta Única al Estilo Jalisco?

Para avanzar sin contratiempos en el prerregistro , es importante contar con documentación básica que permita validar identidad y residencia en el estado. Estos son los requisitos obligatorios que solicita la plataforma oficial:

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Jalisco.

CURP actualizada, necesaria para el registro en padrones estatales.

Acta de nacimiento legible para validación de datos personales.

Comprobante de domicilio en Jalisco.

Correo electrónico activo para recibir notificaciones y acuses y número de teléfono celular personal para mensajes de confirmación.

Toda esta información se carga en formato digital durante el prerregistro. La plataforma solicita también fotografías claras de los documentos para su revisión previa, antes de asignar una cita presencial.

💳 ¿Ya conoces los beneficios que te brindará la Tarjeta Única?



Checa esta información e ingresa a este enlace para realizar tu pre registro: 👉 https://t.co/xF1HAa5vPs pic.twitter.com/1nVJnAlrqX — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) January 14, 2026

Paso a paso: así puedes tramitar tu Tarjeta Única

El proceso fue diseñado para realizarse principalmente en línea y evitar filas innecesarias. A continuación, el paso a paso completo para solicitar la Tarjeta Única en Jalisco :

Ingresa al portal oficial: https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/#inicio

Completa el formulario con tus datos personales y de contacto.

Sube las imágenes de tu INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Espera el mensaje SMS de confirmación, el cual puede tardar hasta una semana.

Regresa al sitio para elegir día y hora de tu cita presencial.

Descarga e imprime el acuse de recibo que llegará a tu correo electrónico.

Acude al módulo asignado con tu documentación y comprobante de cita.

Recibe tu Tarjeta Única tras la validación final de datos.

Entre los beneficios que ofrece este nuevo instrumento destacan el pago del transporte público con tarifa preferencial de 11 pesos, acceso a apoyos sociales, posibilidad de realizar depósitos, retiros y pagos, recepción de remesas, generación de rendimientos anuales y acceso a créditos revolventes, sujetos a evaluación desde la aplicación oficial.

Hasta ahora, el Gobierno de Jalisco no ha informado el monto total de inversión del proyecto, ya que la información pública se centra en los beneficios para la población y no en cifras financieras. Sin embargo, la expectativa oficial es que la Tarjeta Única se convierta en una herramienta clave para la inclusión social y financiera en el estado.