Gobierno de Jalisco lanza la Tarjeta Única para transporte; requisitos y pasos del pre registro

Este lunes 12 de enero arranca oficialmente el pre registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco , una nueva herramienta impulsada por el Gobierno estatal que busca concentrar en un solo plástico servicios de transporte, apoyos sociales, salud y funciones financieras, sin costo para la población.

La tarjeta está diseñada para facilitar trámites y pagos cotidianos, además de servir como medio para recibir beneficios de distintos programas estatales . El proceso inicia en línea y requiere posteriormente acudir a una cita presencial para recibirla.

Paso a paso: ¿Cómo hacer el pre registro?

El trámite comienza en el sitio tarjetaunica.jalisco.gob.mx . Estos son los pasos:



Realiza el pre registro en línea con tu INE

con tu El gobierno validará tu información (el proceso puede tardar hasta una semana)

(el proceso puede tardar hasta una semana) Recibirás un SMS para agendar tu cita

Imprime el acuse de registro (tres hojas) que llegará a tu correo

Acude al módulo asignado con el acuse impreso y copia de tu INE para recibir tu tarjeta

para recibir tu tarjeta El registro estará disponible hasta el 31 de marzo

La Tarjeta Única ya está aquí.



Hoy comienza el prerregistro para que puedas acceder, con una sola tarjeta, a transporte, seguro médico y apoyos del Gobierno de Jalisco.



- Trámite gratuito

Requisitos y atención a dudas

Para el registro en línea se solicita INE, CURP , correo electrónico, teléfono y domicilio en Jalisco. En la cita presencial deberás llevar tu comprobante de cita y copia de identificación.

Personas beneficiarias de programas como Mi Pasaje deberán presentar su tarjeta actual para el intercambio.

¿Para qué sirve la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

La Tarjeta Única permitirá a las y los jaliscienses acceder a múltiples servicios desde un solo medio. Entre sus principales funciones destacan:



Pago de todas las modalidades del transporte público

Inscripción y acceso al Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Recepción de apoyos sociales del Gobierno de Jalisco

Suscripción al sistema Mi Bici

Descuentos en multas y recargos, así como pagos a meses sin intereses en derechos estatales, bajo ciertas condiciones

Además, la tarjeta funciona como una herramienta financiera, respaldada por Visa y operada a través de la plataforma Broxel.

Funciones financieras y saldos independientes

La Tarjeta Única cuenta con hasta tres saldos independientes:



Saldo para transporte , exclusivo para movilidad

, exclusivo para movilidad Saldo financiero , donde se depositan apoyos y que puede usarse para compras, retiros y pagos

, donde se depositan apoyos y que puede usarse para compras, retiros y pagos Saldo de ahorro, con un rendimiento anual del 10% y liquidez inmediata, administrado desde la aplicación móvil

Con esta cuenta se puede retirar efectivo en cajeros RED, ingresar dinero en más de 28 mil establecimientos, recibir remesas, pagar servicios y realizar compras físicas o digitales.

Para resolver dudas, el Gobierno de Jalisco habilitó el WhatsApp 33 5110 3009 y sus redes sociales oficiales.

