El INE abre vacantes con sueldos de hasta 47 mil pesos; requisitos y cómo aplicar

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció cinco vacantes para trabajar con ellos en diferentes áreas, a las cuales pueden aplicar todos los mexicanos, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Los trabajos son para la Ciudad de México, en un modelo híbrido, con sueldos que van desde los 26,500 hasta los 47,000 mil pesos mexicanos al mes. Todas tienen prestaciones de ley, y, como primer requisito, todas piden tener un título universitario y contar con cédula profesional.

Vacantes del INE

Las vacantes del Instituto Nacional Electoral fueron publicadas en sus redes sociales oficiales, con los siguientes puestos y sueldos:



Diseñador de experiencias de usuario - $26,500 pesos mensuales

Profesional de pruebas automatizadas - $32,000 pesos mensuales

Profesional especialista en desarrollo de sistemas - $38,500 pesos mensuales

Profesional senior en desarrollo de base de datos - $38,500 pesos mensuales

Líder de desarrollo de soluciones tecnológicas - $47,000 pesos mensuales

Requisitos para aplicar a las vacantes y cómo aplicar

Según las redes oficiales del INE, hay requisitos diferentes para cada una de las vacantes, pero todas coinciden en los siguiente:



Licenciatura terminada

Cédula profesional

Mínimo 1 año y medio de experiencia profesional

Manejo de herramientas digitales correspondientes a cada vacante

Los requisitos de cada una de las ofertas se pueden revisar en el siguiente enlace, donde se detallan las actividades a realizar y los conocimientos y habilidades que requiere cada uno:

Por último, para aplicar a la vacante es necesario enviar el CV a alguno de los siguientes correos: karen.vazquez@ine.mx y edgar.garcia.@ine.mx; los reclutadores tendrán que analizar los perfiles y se pondrán en contacto con los usuarios.

