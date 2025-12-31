Jalisco anuncia descuentos en fotomultas, refrendo y cambios de propietario de autos en 2026

El Gobierno de Jalisco anunció un paquete de beneficios fiscales y facilidades administrativas que se aplicarán durante 2026 para propietarios de vehículos, con el objetivo de incentivar el cumplimiento de trámites, reducir adeudos históricos y mejorar la calidad del aire en las principales zonas metropolitanas del estado.

El programa retoma esquemas que ya han tenido alta participación ciudadana; añade descuentos relevantes para quienes paguen en tiempo y forma.

¡Quedan pocos días para realizar el pago de tu refrendo vehicular anual! No lo dejes pasar, tienes hasta el 26 de diciembre para realizar tu trámite dentro del plazo. pic.twitter.com/y7aJijDjGF — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) December 23, 2025

Programa 3x1: el eje de los apoyos vehiculares

Uno de los pilares del plan es el programa conocido como “3x1”, que permite realizar tres trámites vehiculares en un solo pago preferencial: placas, refrendo y verificación.

Para automóviles, el costo del paquete será de 900 pesos, lo que representa un ahorro significativo frente al pago individual de cada trámite, con reducciones que pueden superar los dos mil 500 pesos. En el caso de motocicletas, el monto será de 385 pesos por los tres conceptos.

Además, quienes realicen el pago de manera digital obtendrán un 5% de descuento adicional, lo que refuerza la estrategia estatal de impulsar los trámites en línea y reducir filas en las oficinas recaudadoras.

Descuentos en fotomultas y cambios de propietario

Durante el primer semestre de 2026, de enero a junio, se aplicarán descuentos especiales para contribuyentes que regularicen su situación. Las fotomultas tendrán una reducción del 40%, mientras que el cambio de propietario contará con un descuento del 50% al pagarse en línea.

Un punto clave del programa es la condonación total de multas y recargos correspondientes a adeudos de refrendo de años anteriores, lo que permite a los automovilistas ponerse al corriente sin cargas adicionales.

Verificación vehicular incluida y obligatoria

La verificación vehicular estará incluida sin costo extra al pagar el refrendo , como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire. Este trámite será obligatorio para vehículos que circulen de forma permanente en zonas metropolitanas como Guadalajara, Ocotlán, el Sur del estado, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, los modelos 2025 y 2026, motocicletas y unidades con placas clásicas o federales. El pago del refrendo da derecho a dos oportunidades para aprobar la prueba de verificación.

Requisitos y pasos para acceder a los beneficios

Para aprovechar los descuentos, los contribuyentes deben contar con un correo electrónico, realizar el pago del refrendo en línea o en una recaudadora y agendar su cita de verificación conforme al calendario oficial, que se organiza según la terminación de la placa.

El día de la cita se debe presentar factura del vehículo, identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación vigente.

