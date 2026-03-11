Es oficial: estos vehículos en Jalisco están exentos de realizar la verificación vehicular 2026

La normativa de Jalisco mantiene activa la verificación vehicular 2026 como medida ambiental obligatoria, pero no todos los propietarios deben realizarla. El gobierno estatal determinó qué vehículos en Jalisco quedan exentos y aclaró que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas o restricciones para circular.

¿Qué vehículos no tienen que realizar la verificación vehicular 2026?

La diferenciación entre autos obligados y exentos parte del año del modelo, el tipo de tecnología y la clase de placa. Esa distinción la establece la normativa estatal y define si un propietario debe presentarse ante los centros de inspección.

Vehículos exentos de la verificación vehicular en Jalisco 2026:

Vehículos modelo 2026 y 2027

Vehículos 100% eléctricos

Vehículos híbridos-eléctricos enchufables (PHEV) o híbridos con capacidad de circular únicamente con energía eléctrica

Vehículos con placas federales

Automóviles con placas de autos clásicos

Remolques, maquinaria de construcción y vehículos acuáticos

Motocicletas

¿Qué medidas tomar antes de acudir a la verificación vehicular?

Para quienes deben acudir al centro de revisión, una preparación previa del vehículo reduce el riesgo de no aprobar. El gobierno recomienda revisar varios puntos mecánicos antes de la cita para garantizar que la unidad cumpla los estándares del programa.

Puntos a revisar antes de la verificación vehicular:

Afina el motor de tu vehículo antes de la cita.

Verifica que no existan fugas de aceite ni de anticongelante.

Revisa que el escape y el catalizador estén en buenas condiciones.

Comprueba que las llantas tengan buen estado y la presión correcta.

Todo el trámite se gestiona de forma digital desde el portal oficial. Los propietarios registran sus datos, validan el pago si aplica y seleccionan la fecha y sede de preferencia, esquema diseñado para optimizar la atención en los centros autorizados.