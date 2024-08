Regreso a clases 2024: Aquí puedes conseguir los útiles escolares de Hello Kitty más kawaii

El regreso a clases 2024 ya está a la vuelta de la esquina y si aún no has comprado todos los útiles escolares y quieres que tu hijo lleve los accesorios más kawaii, tienes que ir al bazar de Hello Kitty que habrá en la Ciudad de México (CDMX).

En el bazar de Hello Kitty habrá mucha papelería de la gatita más famosa del mundo, aquí te decimos cuándo y dónde será.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Bazar de Hello Kitty para el regreso a clases 2024

Esta edición del Bazar de Hello Kitty está enfocada en el regreso a clases y podrás encontrar mochilas, loncheras, lapiceras, carpetas, cuadernos, tazas y una gran variedad de papelería. Los precios de los productos van desde los 10 pesos.

Pero no solo habrá útiles escolares de Hello Kitty , también podrás encontrar bolsas, accesorios, decoración para el hogar, joyería, ropa, peluches y objetos coleccionables.

Incluso habrá alimentos y bebidas temáticas, rifa de regalos y exhibiciones de baile.

¿Cuándo y dónde será el Bazar de Hello Kitty para el regreso a clases 2024?

El Bazar de Hello Kitty para el regreso a clases 2024 se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto de las 11:00 a las 21:00 horas en la Plaza del Bolero “Armando Manzanero” en Tlalpan Centro I, frente a la alcaldía.

La entrada es completamente gratis.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de educación básica?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , el regreso a clases para los estudiantes del nivel básico será el lunes 26 de agosto de 2024.

Por otro lado, los docentes realizarán la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) del 19 al 23 de agosto de 2024. Para el jueves 22 y viernes 23 de agosto se llevará a cabo la Sesión de Comité Participativo de Salud Escolar y Jornadas de Limpieza en la Escuela.

Tras el regreso a clases 2024, el primer periodo vacacional es el de invierno y será del 19 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.